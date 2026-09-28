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Руски дрон порази украинската академия на науките

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Директно попадение на руски дрон предизвика експлозия и пожар в сградата на украинската Академия на науките в центъра на Киев. Атаката отне живота на една жена и рани сериозно четирима души.

Поредният въздушен удар посред бял ден разруши част от сградата на Националната академия на науките на Украйна в централен район на Киев, който по принцип е добре защитен от подобни атаки. Наблизо са германското посолство, катедрала, националната опера и правителствени сгради.

Свитлана Соляник, служителка в Академията на науките: „Нямаше никакъв звук – нито свистене, нито бучене. Нямаше абсолютно нищо. И изведнъж всичко пламна. Прозорците изхвърчаха. Помещенията се запалиха. Нанесени са огромни щети. Вътре имаше хора. Това е кошмар.“

В първите минути след взрива и избухналия пожар хора в сградата търсят спасение от задушливия черен дим и пламъците в рамките на прозорците. Някои дори увисват на фасадата в опит да избягат от огъня. Кметът на Киев заяви, че при днешните руски атаки в столицата са ранени 19 души, включително три деца, а една жена е загинала.

Витали Кличко, кмет на Киев: „За съжаление, през последните седмици терорът с използване на дронове и разрушаване на украинската столица продължава. Единствената цел е да се всява паника, да се объркват хората и да се дестабилизира обстановката в сърцето на страната.“

Дрон удари офис сграда в центъра на град Днипро в работно време днес, като отне живота на трима души и рани 12. Друга руска атака срещу девететажна жилищна сграда в Харков рани 43 души, включително 11 деца, съобщиха местните власти. Украинският премиер Сергий Корецки призова най-уязвимите граждани да напуснат големите градове преди настъпването на зимата.

#украинската Академия на науките #руски дрон #пожар #експлозия

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