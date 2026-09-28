„Национален сбор“ на Марин льо Пен за първи път със собствена група в Сената

Френската крайнодясна партия "Национален сбор" и нейните съюзници спечелиха достатъчно места на изборите за частично подновяване на състава на Сената, за да съставят собствена група в него.

За първи път "Национален сбор" прехвърля прага от 10 места за съставяне на самостоятелна група в горната камара на френския парламент. Общо крайната десница си осигури 14 места.

Лидерът на партията Марин льо Пен коментира, че резултатите са надхвърлили очакванията на нейната формация. Льо Пен ще се бори за президентския пост на изборите през следващата пролет, а проучванията й дават челна позиция на първия тур.