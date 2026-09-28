Евростат: 4,6% от българите консумират алкохол всеки ден, в Полша те са 16 на сто

През 2025 г. 4,8 на сто от хората на възраст 16 и повече години в ЕС са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. 19,2 на сто са употребявали алкохол всяка седмица, а 21,8% - всеки месец.

Мнозинството от хората са консумирали алкохол по-рядко от веднъж месечно - 20,7 на сто или никога не са употребявали алкохол, или не са го правили през 2025 г. - 33,5%.

В България всекидневна употреба се наблюдава при 4,6 на сто от населението над 16 годишна възраст.

В челото на класацията са Полша - 16%, Италия - 7,9 на сто, както и Белгия и Дания с по 7,5%.

В ЕС ежедневната, седмичната и месечната употреба на алкохол е по-разпространена сред мъжете, отколкото сред жените. През 2025 г. 56,5 на сто от мъжете са консумирали алкохол поне веднъж месечно в сравнение с 35,9 на сто от жените.

Делът на населението на ЕС, което консумира алкохол всеки ден, нараства с възрастта – от 0,8 на сто сред хората на възраст от 16 до 24 години до 8,9 на сто сред хората на 65 и повече години.

Хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, са по-малко склонни да употребяват алкохол в сравнение с тези, които не са изложени на такъв риск. В резултат делът на хората, които никога не са консумирали алкохол или не са го правили през предходната година, е значително по-висок сред застрашените от бедност или социално изключване - 47,5 на сто, отколкото сред останалите - 29,9%, сочат данните на Евростат.