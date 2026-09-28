БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евростат: 4,6% от българите консумират алкохол всеки ден, в Полша те са 16 на сто

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
евростат българите консумират алкохол всеки ден полша сто
Слушай новината

През 2025 г. 4,8 на сто от хората на възраст 16 и повече години в ЕС са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. 19,2 на сто са употребявали алкохол всяка седмица, а 21,8% - всеки месец.

Мнозинството от хората са консумирали алкохол по-рядко от веднъж месечно - 20,7 на сто или никога не са употребявали алкохол, или не са го правили през 2025 г. - 33,5%.

В България всекидневна употреба се наблюдава при 4,6 на сто от населението над 16 годишна възраст.

В челото на класацията са Полша - 16%, Италия - 7,9 на сто, както и Белгия и Дания с по 7,5%.

В ЕС ежедневната, седмичната и месечната употреба на алкохол е по-разпространена сред мъжете, отколкото сред жените. През 2025 г. 56,5 на сто от мъжете са консумирали алкохол поне веднъж месечно в сравнение с 35,9 на сто от жените.

Делът на населението на ЕС, което консумира алкохол всеки ден, нараства с възрастта – от 0,8 на сто сред хората на възраст от 16 до 24 години до 8,9 на сто сред хората на 65 и повече години.

Хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, са по-малко склонни да употребяват алкохол в сравнение с тези, които не са изложени на такъв риск. В резултат делът на хората, които никога не са консумирали алкохол или не са го правили през предходната година, е значително по-висок сред застрашените от бедност или социално изключване - 47,5 на сто, отколкото сред останалите - 29,9%, сочат данните на Евростат.

#всеки ден #Евростат #консумация на алкохол #проучване #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
1
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
2
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
5
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
6
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
6
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София

Още от: Любопитно

Слоновете лекуват себе си и малките си с лечебни растения
Слоновете лекуват себе си и малките си с лечебни растения
Учени разкриха загадъчната сила, спомогнала за формирането на Слънчевата система Учени разкриха загадъчната сила, спомогнала за формирането на Слънчевата система
Чете се за: 02:52 мин.
Мерлин, Дюи и Луна - новите специални агенти на четири лапи в Агенция "Митници" (СНИМКИ) Мерлин, Дюи и Луна - новите специални агенти на четири лапи в Агенция "Митници" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
Неочаквано откритие в Мелник: археолози се натъкнаха на запазена цяла църковна сцена от XIII - XIV век Неочаквано откритие в Мелник: археолози се натъкнаха на запазена цяла църковна сцена от XIII - XIV век
Чете се за: 03:02 мин.
Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария
Чете се за: 02:32 мин.
Франция очаква папа Лъв XIV Франция очаква папа Лъв XIV
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх “Околчица”, иска ексхумация на тялото му
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Започва мисията на Международния валутен фонд у нас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Заговорът за атентат срещу "Феърфорд" - повече въпроси,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Слънце и дъжд в следобедните часове
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ