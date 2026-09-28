Монтажът на мантинелите: МВР проверява качеството и стойността на обществените поръчки

МВР проверява обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели по пътищата в страната. Проверките касаят качеството на съоръженията и стойността на поръчките. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Междувременно с аварийния ремонт на съоръженията се зае държавното дружество „Автомагистрали“.

По думите на министър Демерджиев е съмнително, че определени дружества са печелили почти всички обществените поръчки.

Иван Демерджиев, министър на МВР: „Там има четири дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно, и имаше още една поръчка, която те бяха спечелили и бяха на път да вземат. Радвам се, че при сегашното управление тази поръчка беше отменена, защото тези порочни практики трябва да бъдат преборени и това е една от големите цели, които стоят пред нас.“

Междувременно аварийните ремонти на съоръженията са възложени на държавното дружество „Автомагистрали“.

арх. Георги Шишков, министър МРРБ: „Държавното дружество „Автомагистрали“ е създадено заради тези неща, когато има критични моменти в държавата, да може да реагира. То вече реагира и подменя на определени места и на определени мостове тези мантинели. „Автомагистрали“ си купиха машини, купуват мантинели и то не от тези дружества и то на по-евтина цена.“

Очаква се нова наредба, която предвижда да се подменят всички предпазни съоръжения в рамките на 10 години.

- „Съвсем скоро най- вероятно мантинелите ще бъдат подменяни по съвсем друг режим и, разбира се, в съвсем друг ритъм.“

Министър Шишков се ангажира да започне аварийна подмяна на мантинелите по проблемни участъци и от автомагистрала „Марица“, която поема непрекъснато нарастващия трафик към Турция.