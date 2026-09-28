БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална...
Чете се за: 05:37 мин.
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:57 мин.
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:57 мин.
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монтажът на мантинелите: МВР проверява качеството и стойността на обществените поръчки

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Монтажът на мантинелите: МВР проверява качеството и стойността на обществените поръчки
Слушай новината

МВР проверява обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели по пътищата в страната. Проверките касаят качеството на съоръженията и стойността на поръчките. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Междувременно с аварийния ремонт на съоръженията се зае държавното дружество „Автомагистрали“.

По думите на министър Демерджиев е съмнително, че определени дружества са печелили почти всички обществените поръчки.

Иван Демерджиев, министър на МВР: „Там има четири дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно, и имаше още една поръчка, която те бяха спечелили и бяха на път да вземат. Радвам се, че при сегашното управление тази поръчка беше отменена, защото тези порочни практики трябва да бъдат преборени и това е една от големите цели, които стоят пред нас.“

Междувременно аварийните ремонти на съоръженията са възложени на държавното дружество „Автомагистрали“.

арх. Георги Шишков, министър МРРБ: „Държавното дружество „Автомагистрали“ е създадено заради тези неща, когато има критични моменти в държавата, да може да реагира. То вече реагира и подменя на определени места и на определени мостове тези мантинели. „Автомагистрали“ си купиха машини, купуват мантинели и то не от тези дружества и то на по-евтина цена.“

Очаква се нова наредба, която предвижда да се подменят всички предпазни съоръжения в рамките на 10 години.

- „Съвсем скоро най- вероятно мантинелите ще бъдат подменяни по съвсем друг режим и, разбира се, в съвсем друг ритъм.“

Министър Шишков се ангажира да започне аварийна подмяна на мантинелите по проблемни участъци и от автомагистрала „Марица“, която поема непрекъснато нарастващия трафик към Турция.

#монтаж #мантинели #обществени поръчки #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
1
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
2
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
5
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?
6
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
6
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия

Още от: Общество

Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро
Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро
Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с ракията на съседа? Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с ракията на съседа?
Чете се за: 03:05 мин.
Край на хартиените фактури за вода в София от 19 октомври Край на хартиените фактури за вода в София от 19 октомври
Чете се за: 03:15 мин.
Делото срещу Ива Михайлова:Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза Делото срещу Ива Михайлова:Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза
Чете се за: 06:07 мин.
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат компенсации за щетите от сушата през 2025 г. Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат компенсации за щетите от сушата през 2025 г.
Чете се за: 01:00 мин.
Новият ферибот в Белослав ще заработи в началото на март Новият ферибот в Белослав ще заработи в началото на март
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с ракията на съседа?
Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Делото срещу Ива Михайлова:Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза Делото срещу Ива Михайлова:Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр,...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ