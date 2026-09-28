Юрген Хен: За нас ще бъде доста опасно и коварно, ако мислим, че проблемите на противника ще ни улеснят

Три дни след поражението на старта на Лигата на нациите от Люксембург, България посреща Естония на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Окрилени от равенството срещу Исландия в Рейкявик в първия кръг на нашата група, естонците вече мислят за това как да отнемат поне една точка от България при гостуването си в Пловдив. Техният селекционер Юрген Хен е на мнение, че ранглистата на ФИФА няма чак такова голямо значение, когато играят отбори с относително изравнени възможности.

"Не мисля, че когато трябва да се играят четири мача в толкова кратък период, който и да е отбор, ще бъде в оптимално състояние. За нас ще бъде доста опасно и коварно, ако се фокусираме прекалено много само върху една среща или пък мислим, че проблемите на противника ще ни улеснят. Не мисля, че ранглистата на ФИФА играе роля, нито пък кой къде се намира в нея. Важното е какво се случва на терена", заяви Юрген Хен.

След първите мачове в групата Естония дели втората позиция в класирането с тима на Исландия с по 1 точка. Лидер е Люксембург с 3 точки, докато България е без точков актив.

По-късно тази вечер треньорът на България Александър Димитров също ще говори пред медиите. Двубоят между България и Естония е утре от 21:45 ч.