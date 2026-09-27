БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Илиев: Тъжното е, че хората свикнаха да губим от отбори като Люксембург

bnt avatar logo от Виктория Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:27 мин.
Български футбол
Запази

Свикнал съм с неизвестността в Локомотив Пловдив, заяви бившият футболист в предаването "Арена спорт" по БНТ.

димитър илиев тъжното хората свикнаха губим отбори люксембург
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Димитър Илиев смята, че феновете вече са свикнали българският национален отбор по футбол да губи като отбори от Люксембург, както се случи на старта на Лигата на нациите. Едно от най-знаковите лица в историята на Локомотив Пловдив окачестви ситуацията за „лъвовете“ като тъжна.

В предаването „Арена спорт“ по БНТ Илиев не пропусна да говори и за ситуацията, свързана при „смърфовете“.

„Трудно е да се говори след този мач. Бях на стадиона, имах съвсем различни очаквания и най-тъжното е, че хората свикнаха, че е нормално да губим от отбори като Люксембург. Преди мача казах, че очаквам трудности, имайки предвид липсата на един от най-класните играчи в лицето на Кирил Десподов, Филип Кръстев и Ивайло Чочев. Това са хора с опит в националния отбор и в офанзивен план са полезни, така че може би това допринася за слабото представяне, най-вече в нападение. Освен гола, който тимът вкара, не мисля, че създадохме кой знае какви проблеми на Люксембург. Другото е, че в състава на Люксембург видях футболисти, които могат да направят разликата, когато двата отбора са на едно ниво. Липсва лидер, липсват хора, които да поемат отговорността, когато е трудно. Надявам се следващите мачове да поправят тази грешка, защото това може би е един от тимовете, с които ще спорим за първото място. Да загубиш на старта пред своя публика, това усложнява изключително много постигнатото, а целта е именно първо място“, започна той.

Бившият футболист коментира и думите на Александър Димитров, който каза, че в редиците на „лъвовете“ има психологически проблеми.

Когато в последните години резултатите са слаби, няма как футболистите да са с добра настройка, но в крайна сметка това е работата на щаба – да ги предразположи, да ги подготви за предстоящия цикъл от мачове. Ясно е, че очакванията са големи, макар че в последните години не са и толкова такива. Повечето са млади момчета, може би нямат достатъчно опит да понесат бремето на очакванията. Трябва се говори с психолози, защото аз съм убеден, че качествата, които показват, потенциал има, но във всеки цикъл се говори, че трябва да излезем необременени. Може би и тази цел, която за първи път е поставена да се гони задължително първото място, това натежа.

Доскорошният нападател, който остави огромна следа в историята на Локомотив, коментира и последните събития, свързани с оттеглянето на Христо Крушарски като собственик на клуба.

„Аз съм малко страничен наблюдател, защото не знам какво се случи в детайли. В последните години съм свикнал с тази неизвестност. Това не е от сега, а от доста дълго време. Изключително много страдат отборът и момчетата, те имат нужда от подкрепа, особено когато сезонът започна толкова трудно. Много трудно се работи в такава обстановка, моето желание е час по-скоро да има конкретно развитие и да дойде човек, който има визия да променя нещата към по-добро и да използва дори импулса на този нов стадион. Срамно е в отбор като Локомотив да се случват всяка година такива неща по горните етажи на ръководството. Пожелавам си като фен нещата да имат много бърза развръзка и тя да бъде положителна“, завърши Илиев.

Цялото интервю с Димитър Илиев можете да гледате във видеото!

#ПФК Локомотив София #"Арена спорт" #Димитър Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
1
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
2
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
3
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
4
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра
5
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн пратки, влизащи в ЕС
6
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Видео

НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
Радослав Росенов: Следващата цел е квота за олимпийските игри Радослав Росенов: Следващата цел е квота за олимпийските игри
Чете се за: 01:30 мин.
Николай Иванов в предаването "Зала на славата" Николай Иванов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:42 мин.
Ангел Русев: Трябва да се спрат злоупотребите във федерацията по вдигане на тежести Ангел Русев: Трябва да се спрат злоупотребите във федерацията по вдигане на тежести
Чете се за: 05:50 мин.
Шампионът Балкан Ботевград започва сезона с още по-големи амбиции и с намерение да остави следа и в Европа Шампионът Балкан Ботевград започва сезона с още по-големи амбиции и с намерение да остави следа и в Европа
Чете се за: 06:07 мин.
Рами Киуан: Смятам да се опитам да сваля на 70 кг за световното догодина, когато е първата възможност да вземем квоти за Олимпиадата Рами Киуан: Смятам да се опитам да сваля на 70 кг за световното догодина, когато е първата възможност да вземем квоти за Олимпиадата
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до миналогодишните
Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Политически коментари около позицията на България пред СС на ООН за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Визитата на папа Лъв XIV във Франция: Светият отец се среща със 7...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Патриарх Даниил и българската църковна делегация се поклониха в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ