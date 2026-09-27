Димитър Илиев: Тъжното е, че хората свикнаха да губим от отбори като Люксембург

Димитър Илиев смята, че феновете вече са свикнали българският национален отбор по футбол да губи като отбори от Люксембург, както се случи на старта на Лигата на нациите. Едно от най-знаковите лица в историята на Локомотив Пловдив окачестви ситуацията за „лъвовете“ като тъжна.

В предаването „Арена спорт“ по БНТ Илиев не пропусна да говори и за ситуацията, свързана при „смърфовете“.

„Трудно е да се говори след този мач. Бях на стадиона, имах съвсем различни очаквания и най-тъжното е, че хората свикнаха, че е нормално да губим от отбори като Люксембург. Преди мача казах, че очаквам трудности, имайки предвид липсата на един от най-класните играчи в лицето на Кирил Десподов, Филип Кръстев и Ивайло Чочев. Това са хора с опит в националния отбор и в офанзивен план са полезни, така че може би това допринася за слабото представяне, най-вече в нападение. Освен гола, който тимът вкара, не мисля, че създадохме кой знае какви проблеми на Люксембург. Другото е, че в състава на Люксембург видях футболисти, които могат да направят разликата, когато двата отбора са на едно ниво. Липсва лидер, липсват хора, които да поемат отговорността, когато е трудно. Надявам се следващите мачове да поправят тази грешка, защото това може би е един от тимовете, с които ще спорим за първото място. Да загубиш на старта пред своя публика, това усложнява изключително много постигнатото, а целта е именно първо място“, започна той.

Бившият футболист коментира и думите на Александър Димитров, който каза, че в редиците на „лъвовете“ има психологически проблеми.

„Когато в последните години резултатите са слаби, няма как футболистите да са с добра настройка, но в крайна сметка това е работата на щаба – да ги предразположи, да ги подготви за предстоящия цикъл от мачове. Ясно е, че очакванията са големи, макар че в последните години не са и толкова такива. Повечето са млади момчета, може би нямат достатъчно опит да понесат бремето на очакванията. Трябва се говори с психолози, защото аз съм убеден, че качествата, които показват, потенциал има, но във всеки цикъл се говори, че трябва да излезем необременени. Може би и тази цел, която за първи път е поставена да се гони задължително първото място, това натежа.“

Доскорошният нападател, който остави огромна следа в историята на Локомотив, коментира и последните събития, свързани с оттеглянето на Христо Крушарски като собственик на клуба.

„Аз съм малко страничен наблюдател, защото не знам какво се случи в детайли. В последните години съм свикнал с тази неизвестност. Това не е от сега, а от доста дълго време. Изключително много страдат отборът и момчетата, те имат нужда от подкрепа, особено когато сезонът започна толкова трудно. Много трудно се работи в такава обстановка, моето желание е час по-скоро да има конкретно развитие и да дойде човек, който има визия да променя нещата към по-добро и да използва дори импулса на този нов стадион. Срамно е в отбор като Локомотив да се случват всяка година такива неща по горните етажи на ръководството. Пожелавам си като фен нещата да имат много бърза развръзка и тя да бъде положителна“, завърши Илиев.

Цялото интервю с Димитър Илиев можете да гледате във видеото!