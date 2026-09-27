Рами Киуан: Смятам да се опитам да сваля на 70 кг за световното догодина, когато е първата възможност да вземем квоти за Олимпиадата

Рами Киуан спечели бронзовия медал в категория до 75 килограма на европейското първенство по бокс в София. Националът бе гост в предаването "Арена спорт".

"Ако го сравним с изминалото 2024 европейско, по-малко медали имаме, на фона на 11 медала през 2024, сега имаме само два, но на база генерален успех за България, това е доста добро постижение", започна Киуан.

На четвъртфиналите в зала „Асикс Арена“ Киуан направи изключителен мач срещу поляка Матеуш Урбан и с този успех си гарантира минимум бронзово отличие. В полуфиналната битка обаче той загуби от руския боксьор Исмаил Муцолгов.

"Започнах малко по-бавно, отне ми време, докато се нагодия спрямо стила на руснака, първия рунд го загубих. След това бях обременен със задачата да обръщам мача. Въпреки това, станах във втория рунд, излезнах на ринга, давах всичко от себе си. След края на рунда очаквах да получа точки в моя полза, но така и не се случи. Мачът беше затворен в третия рунд. Трудно можеш да направиш нещо, което да обърне срещата", обясни представянето си в полуфиналния мач Рами Киуан.

Киуан смята, че в България може да се проведе и световно първенство.

"Вярвам, че можем. Като организатори смятам, че Българска федерация са едни от най-добрите организатори на състезания. Винаги всичко е изрядно. Така че ние сме способни да организираме едно световно първенство. Остава само да ни дадат възможност", смята боксьорът.

Той изрази мнение, че руските боксьори трябва да имат право да участват на състезания:

"Аз не смятам, че тези момчета са виновни с каквото и да било. Така че, редно е спортистите да си участват на състезания. Вече от политическа гледна точка не смятам да коментирам. Но това спортисти, които се трудят и заслужават поле за изява, според мен."

Рами Киуан се насочва към олимпийската категория 70 кг.

"Смятам да се опитам да сваля на 70 кг за световното в Астана догодина. Там ще е първата възможност да вземем квоти за Олимпиадата", заяви той.

Киуан коментира и новото на бокса в България.

"Нищо сигурно няма в бокса. Но имаме няколко имена, които се представяме добре в продължителност на 2-3 години. И насякъде сме се върнали с медали. На мен, на Хавиер, на Радо винаги се разчита за това да се донесе някакъв медал от голямо първенство. И смятам да остане така", обобщи боксьорът.



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