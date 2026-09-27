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Радослав Росенов: Следващата цел е квота за олимпийските игри

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Радослав Росенов спечели златния медал на европейското първенство по бокс в София, след като на финала победи украинеца Айдер Абдураимов.

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Европейският шампион по бокс Радослав Росенов сподели, че пътят към титлата е бил труден. Той спечели златото в категория до 60 кг на първенството в София.

"Успях да си почина, зашихме аркадите, всичко е ок", каза Росенов в интервю за предаването "Арена спорт".

Росенов спечели златния медал в своята категория, след като на финала победи украинеца Айдер Абдураимов.

"Във втората среща ми дойде руснака, действащият европейски шампион и си казахме, че там е момента да победим този руснак и да му завърна една победа, тъй като имах загуба от него 2024 година. Много съм щастлив, че го победихме и си казахме, че след като го минем този бокьсор, другите са ни още по-лесни", коментира той.

"Нашата цела е 2028-а Олимпиадата, тъй като догодина вече се раздават квотите на световното първенство. Нека всички наши български боксори да се представяме добре и да грабим минимум, както казва Арате, националният ни треньор, три квоти", обясни боксьорът.

"Тази титла искам да я посветя на моето семейство", завърши Росенов.

Вижте разговора във видеото!

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