БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Видео
Запази

Бившият футболен национал на България коментира загубата на отбора от Люксембург и на целите на Ботев Пловдив този сезон.

георги миланов подхожда българия пада люксембург
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият футболен национал на България Георги Миланов каза в студиото на "Арена спорт", че тимът на Александър Димитров трудно ще постигне желаните резултати в Лигата на нациите, с мачове като домакинството на Люксембург.

"Лъвовете" поведоха на стадион "Христо Ботев", но допуснаха обрат и загубиха.

"Тежък мач за нашите момчета. Дадоха всичко от себе си, но не беше достатъчно. Ситуацията не е приятна. Знам как се чувстват момчетата. Предстоят изключително тежки мачове. Не подхожда на България да пада от Люксембург. Нашите момчета опитаха, но се видя, че липсват опитни момчета и лидери. Само с млади момчета няма да стане. Момчетата са без опит", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него ръководните органи във футбола трябва да наложат правила за налагането на млади български футболисти.

"Не са добре нещата. Трябва да си го признаем. Люксембург показа футбол, който ние трудно показваме. Не нападам никого. Бил съм в Русия, Унгария и Румъния и хората си имат правила. Трябва да се действа по-строго. Трябва големите отбори да произведат българи. Трябва да има по-строги правила и да играят много повече българи. Големите отбори трябва да обърнат внимание на школите. Това ще има успех. Младите български футболисти ще бъдат изградени и ще са лицето на българския футбол", допълни халфът.

Футболистът на Ботев Пловдив вярва, че отборът ще се бори за местата, които дават право на участие в Европа.

"Сформирахме доста добър отбор, но още се напасваме. Има 13-14 нови. Виждам доста качество. Имаме време да работим по време на паузата за националните отбори. Целите са високи. Целим да се класираме за Европа, с оглед на отбора. Имаме качество да се борим докрай, макар в първата четворка да има силни отбори. Тези отбори разполагат с доста финансова мощ и футболисти", добави полузащитникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Български национален отбор по футбол за мъже #Георги Миланов #Арена спорт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
1
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
2
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
3
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
4
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра
5
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн пратки, влизащи в ЕС
6
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Футбол

Димитър Илиев: Тъжното е, че хората свикнаха да губим от отбори като Люксембург
Димитър Илиев: Тъжното е, че хората свикнаха да губим от отбори като Люксембург
Ивайло Чочев: Всички трябва да подкрепим националния отбор Ивайло Чочев: Всички трябва да подкрепим националния отбор
Чете се за: 02:22 мин.
Георги Миланов, Рами Киуан, Радослав Росенов и Ангел Русев в "Арена спорт" Георги Миланов, Рами Киуан, Радослав Росенов и Ангел Русев в "Арена спорт"
Чете се за: 01:35 мин.
САЩ се наложи над Перу като домакин в контролна среща в Орландо САЩ се наложи над Перу като домакин в контролна среща в Орландо
Чете се за: 02:30 мин.
Швейцария победи Република Северна Македония като гост в мач от първия кръг на Лигата на нациите Швейцария победи Република Северна Македония като гост в мач от първия кръг на Лигата на нациите
Чете се за: 02:10 мин.
Хърватия стартира с победа над Чехия в груповата фаза в Лигата на нациите Хърватия стартира с победа над Чехия в груповата фаза в Лигата на нациите
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до миналогодишните
Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Политически коментари около позицията на България пред СС на ООН за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Визитата на папа Лъв XIV във Франция: Светият отец се среща със 7...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Патриарх Даниил и българската църковна делегация се поклониха в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ