Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

Бившият футболен национал на България Георги Миланов каза в студиото на "Арена спорт", че тимът на Александър Димитров трудно ще постигне желаните резултати в Лигата на нациите, с мачове като домакинството на Люксембург.

"Лъвовете" поведоха на стадион "Христо Ботев", но допуснаха обрат и загубиха.

"Тежък мач за нашите момчета. Дадоха всичко от себе си, но не беше достатъчно. Ситуацията не е приятна. Знам как се чувстват момчетата. Предстоят изключително тежки мачове. Не подхожда на България да пада от Люксембург. Нашите момчета опитаха, но се видя, че липсват опитни момчета и лидери. Само с млади момчета няма да стане. Момчетата са без опит", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него ръководните органи във футбола трябва да наложат правила за налагането на млади български футболисти.

"Не са добре нещата. Трябва да си го признаем. Люксембург показа футбол, който ние трудно показваме. Не нападам никого. Бил съм в Русия, Унгария и Румъния и хората си имат правила. Трябва да се действа по-строго. Трябва големите отбори да произведат българи. Трябва да има по-строги правила и да играят много повече българи. Големите отбори трябва да обърнат внимание на школите. Това ще има успех. Младите български футболисти ще бъдат изградени и ще са лицето на българския футбол", допълни халфът.

Футболистът на Ботев Пловдив вярва, че отборът ще се бори за местата, които дават право на участие в Европа.

"Сформирахме доста добър отбор, но още се напасваме. Има 13-14 нови. Виждам доста качество. Имаме време да работим по време на паузата за националните отбори. Целите са високи. Целим да се класираме за Европа, с оглед на отбора. Имаме качество да се борим докрай, макар в първата четворка да има силни отбори. Тези отбори разполагат с доста финансова мощ и футболисти", добави полузащитникът.

Вижте цялото интервю във видеото.