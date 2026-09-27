Георги Миланов, Рами Киуан, Радослав Росенов и Ангел Русев в "Арена спорт"

Темите в "Арена Спорт" на 27 септември:

За старта на националния отбор в Лигата на нациите и битката в Първа лига - гост в студиото Георги Миланов.

Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

Димитър Илиев коментира на живо от Пловдив загубата на България от Люксембург в Лигата на нациите.

Димитър Илиев: Тъжното е, че хората свикнаха да губим от отбори като Люксембург

В навечерието на световното първенство отново проблеми за щангистите. Има ли разрешение? На живо от Русе ще включим шесткратният европейски шампион Ангел Русев.

Ангел Русев: Трябва да се спрат злоупотребите във федерацията по вдигане на тежести

България с два медала от европейското първенство по бокс. Ще говорим с бронзовия медалист Рами Киуан и шампиона Радослав Росенов.

Рами Киуан: Смятам да се опитам да сваля на 70 кг за световното догодина, когато е първата възможност да вземем квоти за Олимпиадата

Радослав Росенов: Следващата цел е квота за олимпийските игри

Балкан се цели високо преди началото на новия баскетболен сезон у нас.

Шампионът Балкан Ботевград започва сезона с още по-големи амбиции и с намерение да остави следа и в Европа



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