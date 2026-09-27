БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Миланов, Рами Киуан, Радослав Росенов и Ангел Русев в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

живо георги миланов рами киуан радослав росенов ангел русев арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Темите в "Арена Спорт" на 27 септември:

За старта на националния отбор в Лигата на нациите и битката в Първа лига - гост в студиото Георги Миланов.

Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

Димитър Илиев коментира на живо от Пловдив загубата на България от Люксембург в Лигата на нациите.

Димитър Илиев: Тъжното е, че хората свикнаха да губим от отбори като Люксембург

В навечерието на световното първенство отново проблеми за щангистите. Има ли разрешение? На живо от Русе ще включим шесткратният европейски шампион Ангел Русев.

Ангел Русев: Трябва да се спрат злоупотребите във федерацията по вдигане на тежести

България с два медала от европейското първенство по бокс. Ще говорим с бронзовия медалист Рами Киуан и шампиона Радослав Росенов.

Рами Киуан: Смятам да се опитам да сваля на 70 кг за световното догодина, когато е първата възможност да вземем квоти за Олимпиадата

Радослав Росенов: Следващата цел е квота за олимпийските игри

Балкан се цели високо преди началото на новия баскетболен сезон у нас.

Шампионът Балкан Ботевград започва сезона с още по-големи амбиции и с намерение да остави следа и в Европа

Вижте предаването "Арена спорт" във видеото!

#Георги Миланов #Ангел Русев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
1
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
2
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
3
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
4
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра
5
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн пратки, влизащи в ЕС
6
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Български футбол

Димитър Илиев: Тъжното е, че хората свикнаха да губим от отбори като Люксембург
Димитър Илиев: Тъжното е, че хората свикнаха да губим от отбори като Люксембург
Ивайло Чочев: Всички трябва да подкрепим националния отбор Ивайло Чочев: Всички трябва да подкрепим националния отбор
Чете се за: 02:22 мин.
Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург
Чете се за: 02:32 мин.
Емил Ценов: Не смятам, че е имало надиграване Емил Ценов: Не смятам, че е имало надиграване
Чете се за: 01:40 мин.
Здравко Димитров: Ще си вземем поука Здравко Димитров: Ще си вземем поука
Чете се за: 01:05 мин.
Кирил Котев: Показахме стари слабости Кирил Котев: Показахме стари слабости
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до миналогодишните
Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Политически коментари около позицията на България пред СС на ООН за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Визитата на папа Лъв XIV във Франция: Светият отец се среща със 7...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Патриарх Даниил и българската църковна делегация се поклониха в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ