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Емил Ценов: Не смятам, че е имало надиграване

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Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
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Нашият отбор разполага с по-големи качества, сподели полузащитникът след лошия старт на България в Лигата на нациите.

Емил Ценов: Не смятам, че е имало надиграване
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Полузащитникът на българския национален отбор по футбол Емил Ценов бе на мнение, че двубоят срещу Люксембург е бил равностоен, но съперникът е успял да се възползва по-добре от своите шансове за гол. "Трикольорите" отстъпиха с 1:2 в срещата на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и започнаха със загуба двубоите от група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите.

"За съжаление започваме доста неубедително - със загуба. Мога да кажа, че мачът бе равностоен. Както те имаха ситуации, така и ние. Те реализираха една ситуация повече и съответно победиха. Не смятам, че е имало надиграване от една от двете страни, да има драстична доминация. Просто игра на положения и те реализираха едно повече", коментира след мача Ценов и обърна внимание на следващия двубой на "трикольорите" срещу Естония.

"Очакванията относно мача са три точки. Няма значение, че сме загубили. За мен, нашият отбор разполага с по-големи качества и по-голяма класа и съм уверен в победата. За съжаление не можем да кажем, че събираме доста фенове по трибуните. Призовавам хората да ни подкрепят, защото каквито и да са резултатите, отборът има нужда от подкрепа", допълни той.

Мачът между България и Естония е на 29 септември (вторник) от 21:45 часа отново на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #Емил Ценов #Български национален отбор по футбол за мъже

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