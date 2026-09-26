Килиан Мбапе е с хиперекстензия на лявото коляно

Нападателят на френския национален отбор Килиан Мбапе е получил хиперекстензия (преразтягане) на лявото коляно, съобщиха от клуба му Реал Мадрид в събота.

Голмайсторът вече напусна лагера на Франция, след като беше принуден да излезе от игра при успеха с 1:0 над Турция в мач от Лигата на нациите в петък вечер. 27-годишният футболист получи медицинска помощ след попадението си във вратата на турците и за много кратко се завърна на терена, но няколко минути по-късно стана ясно, че не може да продължи. Това наложи принудителна смяна, извършена от селекционера на "петлите" Зинедин Зидан в 58-ата минута мача.

"След направените днес изследвания от медицинския екип на Реал Мадрид, му е поставена диагноза хиперекстензия на задната капсула на лявото коляно", се казва в изявлението на 15-кратния клубен шампион на Европа.

Първоначално от Френската футболна федерация съобщиха, че Мбапе има травма на сухожилие на коляното и се е завърнал в Мадрид за допълнителни прегледи.

В следващия си мач от Примера дивисион отборът на Реал Мадрид приема Виляреал на 10 октомври.