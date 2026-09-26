Исландия и Естония поделиха точките в групата на България

Исландия завърши наравно 1:1 на свой терен срещу Естония в мач от група С4 в Лигата на нациите по футбол, където е и отборът на България. Андри Гудьонсен отблизо с глава откри резултата в полза на домакините след центриране на Хакон Харалдсон в последните секунди на първата част.

В 52-ата минута Кевор Палумец от гостите пропусна дузпа, но в 64-ата Максим Паскотши изравни след асистенция на Расмус Пеетсон.

Близо четвърт час след това резервата Гилфи Сигурдсон пропусна да осигури трите точки в полза на исландците, които владееха топката в по-големи периоди от срещата и имаха повече положения, но не успяха да достигнат до победата.

На 29 септември България приема тима на Естония, а на 3 октомври гостува на Исландия в Рейкявик.

В други мачове от третото ниво на Лигата на нациите Финландия победи като гост Сан Марино със 7:0, докато Фарьорските острови и Казахстан завършиха наравно 1:1.