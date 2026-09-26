Джеф Щрасер: Можем да се гордеем с нашия тим

Националният селекционер на Люксембург Джеф Щрасер не скри удовлетворението си от постигнатия успех с 2:1 срещу България в първия мач от група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите. "Червените лъвове" направиха пълен обрат на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, за да стигнат до победата, която е първа за тях срещу България в историята на съперничеството между двата отбора.

"Изиграхме добър мач. Добре подготвихме плана си за двубоя. Когато погледна статистиката от срещата, мога да кажа, че се представихме добре. Имахме доста атаки и възможностите ни за гол. Можем да бъдем щастливи от резултата. Започвайки в нов турнир, както е сега в Лигата на нациите, винаги е важно да спечелиш първия мач, особено когато си гост. Успяхме да направим пълен обрат, така че можем да се гордеем с нашия тим днес. За съжаление Данел Синани получи тежка контузия в коляното и му пожелавам бързо възстановяване", заяви след срещата Щрасер.