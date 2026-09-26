Асен Чандъров: Дори три гола да бях вкарал, няма значение, когато не спечелиш мача

Националът на България Асен Чандъров, който вкара единственото попадение за "трикольорите" при загубата с 1:2 от Люксембург, коментира след двубоя, че не е виждал как съперникът може да отбележи.

"Атаката за гола беше много хубава, с две-три комбинации на фланга. Хубаво центриране и аз бях там. Дори три гола да бях вкарал, няма значение, когато не спечелиш мача. Отвътре не виждах как ще ни отбележат. Първият им гол беше с три-четири рикошета. После продължихме да контролираме мача, а вторият им гол беше класно изпълнение. Трябва да продължим да правим такива комбинации като при нашия гол", пожела си Чандъров по повод предстоящия след няколко дни сблъсък срещу Естония.