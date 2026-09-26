Кирил Котев: Показахме стари слабости

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев направи своя коментар за БТА след мача с Люксембург, загубен с 1:2, на старта на Лигата на нациите. Но той очаква тотално друго лице във вторник срещу Естония.

“Като цяло, слаб двубой на нашия отбор. Лошото е, че показахме стари слабости – успяхме да поведем и вместо да затвърдим аванса си, сякаш чакаме мачът да свърши и веднага бяхме наказани. Очаквам да покажем тотално различно поведение и лице в следващия ни мач срещу Естония във вторник – целта остава същата: първо място в групата”, заяви Котев след срещата.

Следващият мач на трикольорите е във вторник от 21:45 ч. срещу Естония отново на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.