Здравко Димитров: Ще си вземем поука

Офанзивният футболист на българския национален отбор Здравко Димитров не скри разочарованието си след поражението от Люксембург на старта на двубоите от група С4 в турнира на УЕФА Лига на нациите, но изрази оптимизъм за предстоящия втори мач на "лъвовете" срещу Естония.

"Мисля, че през първото полувреме стояхме по-добре от тях. Създадохме повече ситуации. Имахме нашите възможности, но не успяхме да ги реализираме. Ще си анализираме грешките. Ще си вземем поука от този мач и в следващия излизаме за три точки. Разбирам хората, защото искат да виждат резултати. Ние даваме всичко от нас. Мисля, че сме се събрали да направим нещо много хубаво. Всички мислим, че ще се получи. Трябва малко време. Всички вярваме в това. Знаете, че понякога не се получава, но невъзнаграден труд няма. С времето ще се случи", увери Димитров.