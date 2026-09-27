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Ивайло Чочев: Всички трябва да подкрепим националния отбор

Моника Симеонова от Моника Симеонова
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Чете се за: 02:22 мин.
Български футбол
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Тази седмица полузащитникът на Лудогорец бе награден за "Футболист на футболистите" за сезон 2025/26 в анкетата, организирана от Асоциация на българските футболисти.

ивайло чочев всички подкрепим националния отбор
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Имам един лек проблем, който се получи от един удар, тип оток, който трябва да излекуваме. Да се надявам, че така възможно най-скоро ще успеем да го оправим с физиотерапия и се надявам колко се може по-бързо да се върна на терена. Това каза в интервю за БНТ националът Ивайло Чочев, който лекува контузия и не попадна в състава за старта на турнира Лигата на нациите. В първия мач България загуби от Люксембург с 1:2 в Пловдив.

Чочев коментира именно участието ни в Лигата на нациите и липсата на ключови футболисти в състава ни.

"Мисля, че имаме качество да спечелим първо място в групата. Няма да е лесно. Много хора подценяват отборите с които сме в група, но те доста израстват в последно време и затрудняват дори добри отбори, ако се погледне статистиката. Всички момчета са мотивирани, в момента играят добре, в добра форма са, млади момчета, които може би не са толкова затормозени и се надявам националният отбор да постигне добри резултати и да ни зарадват всички", коментира националът.

"Всички трябва да подкрепим националния отбор. Сега тези четири мача, да, всички хора едва ли не очакват да биеме по 3:0, няма да е така. Но имаме силите и ако така подкрепим момчета и покажем една подкрепа, мисля, че те имат силите да ни зарадват и така да ни направят горди", добави той.

Тази седмица полузащитникът на Лудогорец бе награден за "Футболист на футболистите" за сезон 2025/26 в анкетата, организирана от Асоциация на българските футболисти.

"Радвам се, че мои съотборници и съперници, са оценили това, което съм направил. Харесали са това, което правя на терена и се гласували за мен. За мен е голяма чест, пак казвам, защото наистина самите футболисти избираме кой да спечели", заяви Чочев.

Вижте интервюто във видеото!

#Ивайло Чочев

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