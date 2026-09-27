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Николай Иванов в предаването "Зала на славата"

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Чете се за: 02:42 мин.
Волейбол
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Вижте разказа на бившия волейболен национал във видеото.

николай иванов бнт скоро дойде времето жънем успехите детско юношеския волейбол
Снимка: БНТ
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Николай Иванов е един от най-успешните български волейболисти. Той е основен разпределител и капитан на българския национален отбор по волейбол до 2004 г. Николай Иванов е в основата на най-големите успехи на ВК ЦСКА.

Иванов попада в обектива на предаването "Зала на славата".

В най-новото издание на поредицата за легендите на българския спорт той разказа за началото на своята кариера, за най-големите си успехи, за треньорската професия и за бъдещето на родния волейбол.

Бившият национал си спомни за най-успешните моменти на клубно ниво.

"Най-хубавите ми години бяха в Турция от 1998 г. до 2003 г. Станахме три пъти шампиони на Турция, спечелихме три купи и изгубихме два финала. Нивото беше много голямо. Играехме в Шампионска лига, а на местно ниво статутът не бе направо звезден. Този период го изкарахме с Ивайло Стефанов", добави той.

Разпределителят е горд от постигнатото с отбора на ЦСКА в края на кариерата си.

"Когато се върнах в България бях на 37 години. Ситуацията бе такава, че имаше предпоставки да се направи нещо хубаво и голямо. Мисля, че го направихме. Дойдоха едни от най-добрите волейболисти в Европа в зала "Арена Самоков". Мисля, че периодът бе хубав. Постигнахме нещо, което остава в историята", каза още Иванов.

„Ако хванем последното нещо, което наблюдавахме като волейбол – Лигата на нациите, нашият национален отбор е доста далеч като резултати, като игра имаме моментни проблясъци за много кратко време. Ако трябва да отворим картината малко по-широко, това, което идва отдолу е повод за оптимизъм. Растат млади поколения, 17, 18, 19, 21-годишни талантливи момчета. Това е бъдещето на българския волейбол. С усилията, които полага Българската федерация по волейбол за развитието на детско-юношеския волейбол, силно се надявам, че ще дойде един период от време, в които ще жънем добрите плодове. На мен ми се иска да имаме визия, да следваме стъпките и да вдигнем главата“, заяви Николай Иванов.

Вижте целия епизод във видеото.

#"Зала на славата" #Николай Иванов #волейбол

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