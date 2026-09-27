Шампионът Балкан Ботевград започва сезона с още по-големи амбиции и с намерение да остави следа и в Европа

В Ботевград баскетболът отдавна е повече от спорт. Той е част от живота на града. А сега Ботевград отваря вратите за второто ниво на европейския клубен баскетбол. Само преди няколко месеца Балкан стана шампион на България. Сега Ботевград трябва да направи следващата крачка. Този път обаче съперниците ще бъдат от различно ниво. За първи път в историята си Балкан ще играе в Еврокъп, турнир в който всяка грешка се наказва.

"Няколко години подред Балкан беше шампион на България, мисля че, градивно това е най-нормалното нещо, което трябва да се случи. Искаме този проект да не е само за един сезон, да имаме дългосочен план. Основата сме е задали. Организационно, мисля, че сме се справили добре. За всеки би трябвало да е доста голяма възможност да се покажа на този турнир. Отборите са на едно ниво под Евролигата. За нас е голямо предизвикателство. Естествено, срещихме доста специалисти, които ни слагат като аутсайдери, но мисля, че сформирахме един отбор, който ще се представи доста добре", сподели Божидар Аврамов.

"Също да се опитваме да запалим най-вече децата да идват в залите, за да могат да видят идолите си на живо, да могат да се докоснат до тях", добави той.

Аврамов се надява тимът да успее да запише поне 4-5 победи в Еврокъп.

Европейският тест няма да бъде никак лек. В групата са отбори като Монако, Манреса, Бахчешехир, Рома, Лиеткабелис, Улм, ПАОК - различни държави, различни баскетболни школи, различни бюджети, но една обща цел – място в следващата фаза.

"От нас зависи да сме на нивото, на което трябва да бъдем. Трябва да добиваме опит в битките срещу всеки отбор от Еврокъп. Играчите трябва да свикнат един с друг и да повишим физическите си качества и интензитета. Те ще ни бъдат нужни, за да се конкурираме с отборите на високо ниво и с големи бюджети в Еврокъп", каза старши треньорът Богдан Караичич=

За да бъде готов за това ниво Балкан направи смяна не само на треньорския пост, но също така промени и лицето на отбора. И една от основните идеи е ясна – смесица от класни чужденци и силно българско ядро. Сред лидерите са националите Павлин Иванов и Иван Алипиев. За единия Еврокъп е поредното европейско предизвикателство. За другия – възможност да направи следващата крачка в развитието си.

"Това е много добра възможност да покажеме на какво ниво сме, да покажем, че българският баскетбол има място да играе на такова ниво и че това, което се случва тук, не е случайност", заяви Иван Алипиев.

"Мисля, че е нещо напълно заслужено. Аз не мисля, че това е някаква даденост, нещо, което ни е спуснато отгоре и не го заслужаваме. Мисля, че всеки един от нашите, които са тук българите, всеки от нас зслужава да играе на това ниво и смятам, че сме готови да покажем това нещо", добави той.

"За мен това е уникална възможност, не само за мен в личностен план, но и като цяло за българския баскетбол. Така че смятам, че за всеки един от нас, както и за българското баскетболно общество, това е една много добра възможност. И се надявам да излезем и да покажем на какво сме способни", каза още Иван Алипиев.

В съблекалнята опитът има своето място. Павлин Иванов се завърна в Ботевград именно за този нов етап. А ролята му няма да бъде само да вкарва точки. Той трябва да бъде един от хората, които да покажат на по-младите как се играе баскетбол на европейско ниво.

"Всеки един от тях е доста трудолюбив и работи здраво. Има добра комуникация с треньора, с играчите. И няма нужда толкова много да им се бъркаме ние по-опитните. Всеки един от нас си знае ролята", сподели Павлин Иванов.

За Балкан това няма да е просто поредно европейско участие. В Ботевград ще дойдат отбори с богат международен опит. А срещу тях ще се изправи един състав, който тепърва започва своята история в Еврокъп. Но това е големият въпрос. Ще може ли шампионът на България да превърне дебюта си в Еврокъп с нещо повече от просто участие?

Запитан какво искате да кажат хората в Ботевград след участието на Балкан в Еврокъп, старши треньорът отговори:

"Искам хората в Ботевград да се гордеят с българския баскетбол."

Седем европейски съперника, един дебютант и една арена, която вече е нетърпелива да чуе химна на Еврокъп. Европа идва в Ботевград. А Балкан е готов да покаже докъде е стигнал и да донесе нови емоционални нощи на своите фенове.

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