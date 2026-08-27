Баскетболните национали проведоха открита тренировка в Русе

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България проведе открита тренировка за феновете в Русе. „Лъвовете“ се подготвят в крайдунавския град за евроквалификацията с Румъния, която ще се проведе на 30 август в Тулча.

Тренировъчният лагер в Русе е последният етап от подготовката на националите, която започна на 10 август. С гостуването на Румъния стартира вторият етап от предварителните квалификации за Европейското първенство по баскетбол. Играчите са настроени за успешно начало.

„Отиваме да победим. Знаем, че може би това е най-важният мач от целия цикъл, защото още не са почнали първенствата. Ако искаме да кажем, че има развитие, ако искаме да покажем, че има бъдеще българския баскетбол, не се коментира, че трябва да победим в тази среща. Винаги да играеш за националния отбор е нещо различно, нещо по-специално“, каза голямата звезда на отбора Александър Везенков.

Въпреки увереността в победата, очакванията са за тежък двубой.

„Румънският баскетбол на клубно ниво е много над българското първенство и българските клубове. В никакъв случай не очаквам лесен мач“, добави Любомир Минчев, селекционер на националния отбор по баскетбол.

Първото домакинство на България ще бъде през ноември срещу Дания. Само победителят в групата се класира за същинските квалификации, а другите два отбора ще преминат през допълнителни пресявки.



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