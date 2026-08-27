Година след потопа в Елените: Кой трябва да се погрижи за възстановяването?

Близо година след потопа в „Елените“ – едно от най-тежките бедствия у нас – напрежението в комплекса расте. Засегнатите организираха протест с настояване за конкретни действия и яснота за бъдещето на курорта. Те твърдят, че месеци наред са оставени сами да се справят с последствията, без ток и вода, докато редица въпроси между тях, собствениците на земята и институциите остават нерешени. 11 месеца след потопа „Елените“ все още е белязан от разрухата. А страхът от ново бедствие расте.

Пламен Воденичаров, упълномощен от собственик на имоти в „Елените”: „Колекторът е запушен, задръстен до горе. От другият месец започват дъждовете. Наводнението е неизбежно повторно. Кой ще поеме отговорност?”

На мястото на съборения незаконен аквапарк днес има нов проблем – нерегламентирано сметище.

Пламен Воденичаров, упълномощен от собственик на имоти в „Елените”: „А това е пътят на водата и на реката. Извиват ни ръцете частници някакви. Явяват се тука и ми казват дай ми такса поддръжка. Нямало да ми пуснат ток и вода иначе.”

Така - за възстановяването в комплекса трябва да се погрижат собствениците.

Игор, член на УС на Сдружение на собствениците в „Елените”: „Ние сме тук 120 апартамента и плащаме всичко сами. Около 20 хиляди до момента.“

Антон, предс. на Сдружение на собственици в „Елените”: „Собствениците на земята – те ни изнудват за пари с нов договор без никакви ангажименти. Вече година сме безпомощни и търсим помощ, включително от българското правителство.”

Днес в комплекса се очакваше да дойде представител на фирмата собственик на земята, но такъв не се появи.

Динко Енчев, собственик в „Елените”: „Искаме фирмата собственик на земята да направи план за възстановяване. Никой не се е възстановил.”

И докато домовете им са необитаеми, хората продължават да плащат наем за квартири.

Пламен Воденичаров, упълномощен от собственик на имоти в „Елените”: „При положение, че аз имам акт 16 и всичко е законно. В момента аз нямам никакви комуникации - нито ток, нито вода. Призовавам и РИОСВ и РЗИ да дойдат на проверка - тръбите са пълни със застояла вода. Това е легионерска болест!”

Така за хората в „Елените” остава надеждата този път някой да ги чуе.