Изборите за президент: Обявява се и обществена поръчка за ремонт на машините

Вече е ясно колко ще струва президентският вот – близо 117 милиона евро. Одобрената от Министерския съвет план-сметка е рекордна досега, като обикновено тя расте още. За сравнение – най-скъпите избори бяха местните от 2023-та – малко над 188 милиона лева. Последните президентски избори от 2021-ва, които бяха 2 в 1 с вота за парламент, струваха под 150 милиона лева. На този фон – първа среща на ЦИК с властта по организацията на президентския вот.

Акцент върху обученията на секционните избирателни комисии и надеждността на машините беше поставен на първата работна среща на ЦИК и ресорния министър Иван Василев. За целта – ще трябва да се направи ремонт на всички около 12 000 устройства за страната и чужбина, за да няма бели, накъсани или непълни машинни бюлетини. Това ще добави още около 10 милиона евро към и без това рекордно голямата план-сметка за президентския вот в края на октомври.

Първите празни бюлетини от машините учудиха секционните избирателни комисии и гласоподавателите за първи път преди 3 години. Оттогава на всички избори има такива проблеми, като експертите спорят принтерите, батериите или хартията е проблемът. Средно около 130 са машините, които спират да работят на всеки вот. Бели бюлетини имаше и на последните избори.

Веселин Тодоров, „Сиела Норма“: "То е като да си купиш кола, да я караш 6 години и да не искаш да влезеш в сервиз. Защото тези машини са отпреди 6 години и ние сме им правили ремонт 2021 година. След това се прецени да не го правим, а без разрешение нямаме право да го правим."

Това, което ние знаем и сме обсъждали с предишния състав на ЦИК, е, че е добре да се сменят батериите на дъното на всяка машина.

Заради това, че вече в секциите с над 300 души ще се гласува само на машина, ЦИК стартира процедурата за ремонт на устройствата. От 2 години машините са с изтекла гаранция, а от фирмата, която традиционно печели обществената поръчка за поддържането им, посочиха, че са настоявали за смяна на резервни части от много време. Най-често се повреждат батериите заради начина на експлоатация на устройствата. Трябва да се сменят флашките, които се дават на гласоподавателите, и част от принтерите.

Веселин Тодоров, „Сиела Норма“: "Досега ние проверявахме машините, докладвахме какви проблеми има и накрая ги слагахме настрана, докато намерим необходимите изрядни 10 000 работещи машини." Цветелина Пенева, изборен експерт, Обществен съвет към ЦИК: "Все повече машини започват да излизат от строя – и не само машини, които спират да работят, а и такива, които не отпечатват добре изглеждащи бюлетини – празни бюлетини, накъсани." Васил Колев, председател на 12 СИК – Пловдив/ Архив 19.04.2026/: "В 7.52 ч. беше първият случай – никаква бюлетина не излезе, извикаха техника, той я оправи. В 8.45 ч. беше следващият случай, в 9.45 ч. и сега преди няколко минути четвърти път, четвърти път се разваля – или нищо не излиза, или излизат празни разписки.

ЦИК и министърът на дигиталната трансформация, който ще координира изборите, обещаха изрядна работа на машините и повишено доверие в изборния процес.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: "Не очакваме проблеми с хартията толкова, доколкото сме предприели всички необходими мерки, за да отговаря тя на всички изисквания на производителя."

Искам да ви уверя, че по отношение на машините, както и по отношение на хартията, както и по отношение на всички други въпроси се спазва изключително стриктно законът, така че да няма съмнения за провеждането на честни избори.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "За мен като координатор е изключително важно да направим предстоящите избори максимално честни, отворени и прозрачни."

Направил съм редица срещи с представители на неправителствените организации, както и различни експерти, работещи по темата с изборите. Това, което излиза от разговорите, е, че има много места в изборния процес, които до момента са оставяли съмнение в нас като граждани, че може да има някъде манипулация.

Машините не са враг, машините са средство, с което можем да гласуваме по-честно.

Предстои и чрез мобилно приложение да се направи симулация на гласуване на машина, то ще е достъпно за всички, които искат.