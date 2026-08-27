Два пожара в Пиринско се запалиха за часове

Два пожара в непосредствена близост един до друг са се запалили този следобед в планината Славянка.

Едното огнище вече е овладяно, но на място остават екипи. Другият пожар, който е на 3 км въздушно разстояние от първия, все още гори. Натам са насочени и силите на пожарникари, горски и доброволци. Към този момент, огънят е обхванал горска територия с иглолистна растителност. Низово гори борова гора. Районът е изключително труднодостъпен, затова е потърсена веднага и помощ от въздуха.

Хеликоптер "Кугър" на военновъздушните сили прави обливания на мястото на огнището. Хората на терен се извозват с автомобили докъдето е възможно, след това преходът пеша е около два часа и половина, каза за "По света и у нас", инж. Петко Ангелов от ЮЗДП. Гаси се с раници с вода, както и инструменти, които могат да се носят на ръка.

В борбата с огнените стихии участват пожарникари от службите в Благоевград, Петрич, Сандански и Гоце Делчев, горски служители от държавните горски стопанства в района, каза за "По света и у нас" Боян Кондуров, началник на пожарната в Благоевград.