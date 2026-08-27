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Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
Снимка: БТА
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Непалските власти потвърдиха смъртта на 332-ма души. Над 1400 души са в неизвестност - 900 в Непал и около 560 в Тибет. Първоначален анализ на сателитните снимки показва, че наводнението е причинено от срутването на леден блок с размери 200 хиляди квадратни метра или почти 30 футболни игрища. От Геоложката служба на Съединените щати съобщиха, че разчупването на ледника е регистрирано като сеизмична активност със сила 5,2 по Рихтер.

Денят след Апокалипсиса. Така изглежда днес районът на бедствието. Спасителите водят отчаяна битка с времето, за да намерят оцелели. Откриват тела на загинали на стотици километри от зоната на трагедията.

Прадип Пандит, служител в туристическа компания: "Къщите са срутени. Сградите са напълно отнесени. Пътищата са повредени. Сградите на митницата, дори хотелите ги няма. Там имаше толкова много хотели. В района се изграждаха няколко хидроегергийни проекта, но всичко е отнесено."

Охранителна камера е заснела как тоновете кал буквално помитат строежа на ВЕЦ.

Янах Бахадур, оцелял при наводнението: "Отдалеч реката изглеждаше малка, но изведнъж започна да прелива и премина оттук. Дойде внезапно и избухна като бомба."

Калното цуними е достигнало на разстояние 170 километра. Засега се знае, че е срутило над 80 моста. Променило е коритото на река Ленде Кхола на повече от 100 километра по течението.

Първоначалният анализ на сателитните снимки показва срутване на скали и лед по северните склонове на непалския връх Лангтанг Лирунг, които са паднали в река Ленде Кхола от тибетската страна.

Мохан Бахадур, преподавател в Университета в Катманду: "Височината, на която предполагаме, че ледът се е счупил е на близо 5 200 метра над морското равнище. Ледът вероятно се е стопил по време на падането и е събрал тонове седименти по пътя си."

Потоп, за който учените се опитват да намерят научно обяснение.

Саймън Кокс, геолог: "Ледникът е действал точно като спринцовка. Всичката вода, която е била в долината, е била избутана напред. В същото време, докато се топи, ледът е събирал още вода и камъни. Така се е получил хиперконцентриран поток, наподобяващ бетон."

Сателитни снимки показват, че 24 часа преди бедствието голямо количество лед в глетчера се е стопило.

Адриан Маккалъм, преподавател в Университета на Съншайн Коуст: "Климатът в този район се променя, става все по-топло. Ледниците се топят. Това води до препълване на язовирите, така че с течение на времето подобни бедствия могат да се случват по-често."

Снимки: БТА

Дали обаче само климатичните промени са причина за трагедията е рано да се твърди. Факт е, че през август в района е пикът на мусонния период с обилни валежи.

#апокалипсис #бедствие #Непал #наводнение

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