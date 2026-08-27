Валежи и временно понижение на температурите в петък

В следобедните часове ще има валежи и гръмотевици, по-интензивни в планинските райони и в Източна България, където е обявено и предупреждение от първа степен – жълт код, за значителни количества. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад, в крайните източни райони – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 28° до 37°. По Черноморието – от 27° до 29°, в София – около 31°.

След временно намаление на облачността, около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. През деня валежи и гръмотевици ще има в централните и югоизточните части. Вятърът ще е умерен, в източните райони – временно силен, от север-североизток. Максималните температури ще се понижат в сравнение с днес, но ще останат в широки граници – от 23° до 34°, в София – около 29°.

И по Черноморието преди обяд ще има превалявания, главно по южното крайбрежие. С повече слънчеви часове ще бъде следобед. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°.

Ще вали и в планините, с изключение на масивите от Югозападна България. Вятърът ще е умерен, а по най-високите части – силен, от север-северозапад.

В събота вятърът ще стихне, а минималните температури ще бъдат необичайно ниски. През деня ще бъде предимно слънчево, а максималните температури ще се повишат.

В неделя отново ще бъде горещо, а превалявания и гръмотевици се очакват само в Западна България. През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време, с изолирани превалявания главно над планинските райони.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието – от 28° до 30°.