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Бедственото положение в Струмяни продължава: Военни, пожарникари и доброволци помагат на пострадалите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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Бедственото положение в Струмяни продължава. И днес пожарникари, военни, горски служители и доброволци са на терен, за да помогнат на местното население по-бързо да се справи с последствията от стихията.

В 4.00 сутринта започва денят на редник Ангел Гъркинин. Само няколко часа след края на предишната му смяна той отново е на терен – сред калта, разрушенията и наводнените домове в Струмяни. Близо 5 години е в армията и вече е участвал в десетки мисии при пожари и наводнения.

Редник Ангел Гъркинин: „Лесно няма. Работим и се подготвяме именно за дни като тези.“

Днес задачата е една – разчистване и помощ за хората, чиито домове бяха залети.

Катя Мицева: „Ако не са те, аз нищо не мога да направя. Тук беше пълно догоре.“

За военнослужещите физическата работа е тежка. По-тежка обаче е срещата с хората, които за часове са изгубили нормалното си ежедневие.

Редник Ангел Гъркинин: „Когато видиш бедстващите хора, психическата умора е най-много. Но когато можем да помогнем, това дава удовлетворение на всички нас.“

Лейтенант Християн Дончев: „Работим заедно, за да възстановим възможно най-бързо нормалното ежедневие на населението. Това е част от третата мисия на Българската армия – да помага при бедствия и кризи.“

Ефрейтор Иван Мекушин: „Най-вече да сме хора, да си помагаме. Добротата най-вече – това е.“

Военнослужещите остават на терен, докато хората в Струмяни отново се върнат към нормалния си живот. За да стане това по-бързо обаче, има нужда и от още доброволци, които да се включат в разчистването на наводнените домове и разрушената инфраструктура.

#военни #Струмяни #доброволци #бедствено положение

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