Прието на първо четене: Една трета от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени

Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от Народното събрание. Единствено от „Възраждане“ се обявиха против.

С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

Предвижда се с подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи. Комисията за финансов надзор (КФН) ще публикува на сайта си списък с компаниите, които отговарят на заложената в закона цел.