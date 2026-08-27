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Реакции след мегаделото срещу Мета: Тийнейджърите вече са с ограничения в Инстаграм и Фейсбук

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Родители и анализатори приветстваха извънсъдебното споразумение на Мета, компанията майка на Фейсбук и Инстаграм, по мегаделото за пристрастяването на деца към социалните мрежи.

Компанията се съгласи да плати 18 милиарда долара обезщетение и да въведе нови строги ограничения в използването на платформите от тийнейджъри. Непълнолетни лица ще имат право да ползват социалните мрежи на Meta до два часа дневно, а профилите ще бъдат блокирани от полунощ до 6 часа сутринта. Делото беше заведено от 29 американски щата. Паричното споразумение не означава, че Meta признава вина. Но анализатори коментираха, че делото ще доведе до промяна във всички социални мрежи.

#ограничения за тийнейджъри #Мета #фейсбук #социални мрежи #Инстаграм

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