Реакции след мегаделото срещу Мета: Тийнейджърите вече са с ограничения в Инстаграм и Фейсбук

Родители и анализатори приветстваха извънсъдебното споразумение на Мета, компанията майка на Фейсбук и Инстаграм, по мегаделото за пристрастяването на деца към социалните мрежи.

Компанията се съгласи да плати 18 милиарда долара обезщетение и да въведе нови строги ограничения в използването на платформите от тийнейджъри. Непълнолетни лица ще имат право да ползват социалните мрежи на Meta до два часа дневно, а профилите ще бъдат блокирани от полунощ до 6 часа сутринта. Делото беше заведено от 29 американски щата. Паричното споразумение не означава, че Meta признава вина. Но анализатори коментираха, че делото ще доведе до промяна във всички социални мрежи.