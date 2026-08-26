Срещу 18 млрд. долара: "Мета" спира съдебно дело, заведено от 29 американски щата и прави промени в платформите си

"Мета" - компанията-майка на Фейсбук и Инстаграм, се съгласи да плати 18 милиарда долара и да направи значителни промени в платформите си.

Така се спира делото, заведено от 29 американски щата, по обвинения, че приложенията водят до пристрастяване у децата, а рисковете се прикриват от родителите и обществеността. Като част от споразумението "Мета" се ангажира да въведе дневни ограничения и блокиране през нощта за децата под 18-годишна възраст.

Компанията трябва да плати над половин милиард долара за подпомагане на деца, пострадали от употребата на социалните мрежи. Въпреки че се съгласява на парично споразумение, компанията на Марк Зукърбърг не признава вина.