БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Срещу 18 млрд. долара: "Мета" спира съдебно дело, заведено от 29 американски щата и прави промени в платформите си

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Мета" - компанията-майка на Фейсбук и Инстаграм, се съгласи да плати 18 милиарда долара и да направи значителни промени в платформите си.

Така се спира делото, заведено от 29 американски щата, по обвинения, че приложенията водят до пристрастяване у децата, а рисковете се прикриват от родителите и обществеността. Като част от споразумението "Мета" се ангажира да въведе дневни ограничения и блокиране през нощта за децата под 18-годишна възраст.

Компанията трябва да плати над половин милиард долара за подпомагане на деца, пострадали от употребата на социалните мрежи. Въпреки че се съгласява на парично споразумение, компанията на Марк Зукърбърг не признава вина.

#18 млрд. долара #Мета #фейсбук #Инстаграм

Последвайте ни

ТОП 24

Проливни дъждове и в сряда
1
Проливни дъждове и в сряда
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
2
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
3
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
5
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
6
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Почина световната звезда Доли Партън
6
Почина световната звезда Доли Партън

Още от: САЩ и Канада

Мъж, пренасящ гилотина в задната част на пикапа си, беше арестуван във Вашингтон
Мъж, пренасящ гилотина в задната част на пикапа си, беше арестуван във Вашингтон
Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката
Чете се за: 03:40 мин.
Кремъл: Директорът на ЦРУ не се е срещал с Путин в Москва Кремъл: Директорът на ЦРУ не се е срещал с Путин в Москва
Чете се за: 01:22 мин.
След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб
Чете се за: 02:55 мин.
Рубио: Без нови удари по Иран - засега Рубио: Без нови удари по Иран - засега
Чете се за: 01:02 мин.
Пауза в издаването на американски визи: Целта е борба с незаконната миграция Пауза в издаването на американски визи: Целта е борба с незаконната миграция
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 150 души, близо 400 туристи са в неизвестност Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 150 души, близо 400 туристи са в неизвестност
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони хартиени книги? Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони хартиени книги?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
Чете се за: 06:32 мин.
Спорт
Зеленски: Украйна високо цени подкрепата и приятелството на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Министърът на отбраната: Всички дронове, паднали или намерени на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ