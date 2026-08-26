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Зеленски: Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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зеленски украйна високо цени подкрепата приятелството българия илияна йотова
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"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа украинският президент Володимир Зеленски на официалната си страница в социалната платформа Екс.

Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна.

Зеленски публикува в социалната мрежа и поздравлението на държавния глава на България по случай 24 август.

#Илияна Йотова # Володимир Зеленски #Украйна

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