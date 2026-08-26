Недоволство срещу идеята за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Предложението за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти създава риск за достъпа на пациентите до лечение. Това е позицията на Българската асоциация по фармако-икономика, която се подкрепя от пациентски организации и експерти. Преди седмици стана ясно, че здравното министерство планира мащабна реформа, според която функциите на съвета се прехвърлят към дирекция във ведомството.

Да се разболееш тежко и лечението ти да бъде забавено заради бюрокрация - Анета Драганова помни годините, когато това се случваше твърде често.

Анета Драганова, Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания: "Ако от 2012 до 2014 сме имали по 400 досиета, чакащи лечение и сме имали сигнали, в момента, откато съществува този съвет мога да твърдя смело, че на нашите имейли и телефони ни пристигат годишно не повече от 4 сигнала за забавяне на лечение и то по някакви съвсем технически причини."

Съветът е създаден преди 13 години именно, за да гарантира навременен достъп до иновативно и скъпоструващо лечение. Боряна Ботева от години е на терапия, която й позволява да води нормален живот.

Боряна Ботева, Сдружение за развитие на здравеопазването в България: "Ние се страхуваме, че този вид административна реформа ще коства нашето лечение, съответно нашия живот."

Според фармацевтичните асоциации решението за закриването на съвета е взето без анализ и оценка на риска.

проф. Генка Петрова, Българската асоциация по фармакоикономика, ISPOR Bulgaria Chapter: "МЗ предлага да ни върне 13 години назад, когато имаше един отдел в МЗ с двама души." Деян Денев, изп. директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България: "Ако министърът на здравеопазването купува застраховките на българските линейки и с неговия подпис процедурата започва и завършва и е възможно да не знае, че дирекциите си разменят писма и процедурата даже не е започнала и е на косъм линейките да остават без застраховка. Ако това е възможно, аз вчера разбрах, че е възможно, какво очакваме за 6300 процедури на годишна база?"

Съветът е независим публичен орган. Само в три държави в Европа оценката на здравните технологии се извършва от структури към министерство на здравеопазването – Малта, Кипър и Словакия, като последната е в процес на изваждането на отдела в самостоятелна структура.

Деян Денев, изп. директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България: "Всички тези държави в Европа са стигнали до извода, че пациентите не могат да чакат подписа на министъра, за да получат лечение."

Вече има изпратени становища до здравното министерство и Министерския съвет.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: Те не са виждали законопректа. - Но са изпратили становища? Не са виждали законопроекта."

Очаква се утре законопроектът да бъде публикуван за обществено обсъждане.



