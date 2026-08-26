Изборът на нов ВСС: В парламента са постъпили 26 предложения от НПО, съдии, прокурори и университетски преподаватели

Неправителствени организации, съдии, прокурори и университетски преподаватели направиха своите предложения за членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на Парламента.

Списъкът съдържа 26 имена. От тях: 20 са за съдийската квота и 6 за прокурорската. Сега депутатите разполагат с 14 дни да припознаят конкретен кандидат или да издигнат свой.

След това ще бъде представен нов списък и съответните кандидати ще представят своите концепции. Така на практика процедурата се очаква да приключи до 20 ноември.