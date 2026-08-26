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Изборът на нов ВСС: В парламента са постъпили 26 предложения от НПО, съдии, прокурори и университетски преподаватели

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: БТА/Архив
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Неправителствени организации, съдии, прокурори и университетски преподаватели направиха своите предложения за членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на Парламента.

Списъкът съдържа 26 имена. От тях: 20 са за съдийската квота и 6 за прокурорската. Сега депутатите разполагат с 14 дни да припознаят конкретен кандидат или да издигнат свой.

След това ще бъде представен нов списък и съответните кандидати ще представят своите концепции. Така на практика процедурата се очаква да приключи до 20 ноември.

проф. Янка Тянкова, председател на правна комисия, "Прогресивна България": "Дадохме възможност за една широка гласност и възможност на лица - физически или юридически да номинират свои кандидати, които са достойни хора, професионалисти, лица с морални и етични качества. Ако се изразя с термина, който използва опозицията: "разтворихме ветрилото"."

Тома Биков, депутат от ГЕРБ-СДС: "ГЕРБ-СДС препотвърждаваме позицията си, че няма да издигаме свои кандидати. Това обаче не означава автоматична подкрепа за други кандидати. Ние отказваме и да влизаме в каквито и да било договорки като ще вземем своите решения за даване или недаване на подкрепа на базата на различните кандидатури."

Надежда Йорданова, депутат от "Демократична България": "Видно е, че и качественото съдържание на тези предложения, на тези номинации е много високо. Ние заявихме от ДБ, че ще направим своите номинации, ще припознаем част от предложенията на гражданския сектор."

Велислав Величков, депутат от ПП: "Ще предложим хора от така номинираните от иницииращите организации, което не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември. Максимална конкуренция и за двете колегии на ВСС, наблягайки особено на прокурорската колегия, в която се очаква доста по-дирижиран избор за професионалната квота."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Ако този ВСС бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това."

#парламентарна квота #26 предложения #нов избор #ВСС

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