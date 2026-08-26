Кремъл: Директорът на ЦРУ не се е срещал с Путин в Москва

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф не се е срещал с Владимир Путин по време на изненадващата си визита в Москва. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, но уточни, че руският президент е запознат с проведените от него разговори.

Твърди се, че шефът на американското разузнаване се е срещал с представители на руските спецслужби. Според американски медии Джон Ратклиф е обсъждал войната в Украйна и Близкия изток, включително спиране на взаимните удари на Киев и Москва по енергийната инфраструктура и пристанищата. Твърди се още, че е предупредил Кремъл за получени разузнавателни данни за подготвяна провокация срещу НАТО. Ратклиф е един от най-високопоставените американски представители, посещавали Русия от началото на войната, а визитата му беше определена от Песков като положителен сигнал за отношенията с Вашингтон.