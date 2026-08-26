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Министърът на отбраната: Всички дронове, паднали или намерени на наша територия, са разузнавателни или примамки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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министърът отбраната всички дронове паднали намерени наша територия разузнавателни примамки
Снимка: БТА
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Четири дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие. Два от тях – в района на Варна, край плаж „Кабакум“ и местността „Паша дере“. Части от други два дрона изплуваха в района на Бургас, край Царево и Несебър. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на Военноморските сили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имало взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно.

Рано сутринта дрон е забелязан на плажа „Кабакум“ до Варна. По-късно през деня части от безпилотен летателен апарат бяха открити навътре в морето пред местността „Паша дере“, а в района на курорта „Камчия“ беше намерено крило от дрон без взрив. По Южното Черноморие, след снощната поява на дрон край Царево, още един изплува днес в района на Поморие. Какви са причините за масовата им поява по нашите брегове – вижте в репортажа.

Според военните силният североизточен вятър и вълнението от 3-4 бала са причина за множеството изплували дронове през последните дни. Все още се уточняват видът и конкретното предназначение на намерените днес апарати. Ясно е, че са били без взривни устройства.

Златко Киров, свидетел: „Съвсем нормално е в тази голяма буря, в тези големи вълни да излизат дронове. Надяваме се да няма взривове и някой да попадне на тях. Щом има бяло, това е морска сол, така че е корозирало според мен.“

Засеченият между Поморие и Несебър дрон беше взривен контролирано на мястото, където е открит, защото унищожаването му на брега не е безопасно. В морето беше взривен и апаратът, който се появи около „Паша дере“ до Варна.

„Преди около час, към десет часа сутринта, видяхме взрив. Той беше доста навътре в морето, но точно срещу брега пред нас. Доста се изплашихме.“

„Имаше взрив и дим. По време на взрива имаше в близост и плавателен съд, вероятно или риболовна лодка, или някаква друга лодка. Мисля, че не беше военен плавателен съд.“

Военният министър Димитър Стоянов съобщи, че всички дронове, паднали или намерени на наша територия, са разузнавателни или примамки.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Основно са руски, има „Гербери“ като разузнавателни, има „Орлани“. Има всякакви, включително и украински части има. Има и такива, които не може да ги разпознаваме, защото са само част от крило или част от опашна част. Войната е близко до нас и това са последиците.“

От края на юли по българското крайбрежие са открити 10 дрона или отломки от тях.

#дронове на плажа #изплувалите дронове #плаж Кабакум

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