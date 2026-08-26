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Крепостта "Агия София"

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Стадионът е един от символите на АЕК Атина.

крепостта агия софия
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Стадион „Агия София“ е не просто съоръжение. Новият дом на АЕК Атина е построен е построен на мястото на стария стадион. Архитектурата му носи препратки към византийското минало и историята на отбора, създаден от гръцки бежанци от Константинопол.

Откритият през 2021 година стадион се превърна в един от символите на съвременния АЕК. Място, което за „жълто-черните“ се превръща в крепост, особено когато са подкрепяни от своята пламенна публика. Тази вечер пред 39 000 ще излезе Левски. След нулевото равенство в София преди седмица всичко остава отворено. Един мач, един стадион и една огромна награда – място сред най-силните в Европа.

„Агия София“ е готов за своята голяма европейска вечер, а за Левски тя може да се превърне в една от най-важните в историята на клуба.

Повече можете да гледате във видеото!

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#Агия София #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина

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