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Левски ще се опита да постигне своята мечта в атинския ад

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
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"Сините" излизат за втори рунд срещу АЕК Атина по пътя към основната фаза в Шампионската лига.

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Левски продължава да мечтае и е на крачка от това да преодолее своето най-голямо предизвикателство до този момент в Шампионската лига. Действащите шампиони в Първа лига ще спорят с АЕК Атина във втория мач от плейофите. Срещата на стадион „Агия София“, който се очаква да бъде препълнен до краен предел, ще стартира от 22:00 часа българско време.

Първият двубой преди седмица в София завърши 0:0 и остави интригата за реванша, който се явява и мача на сезона за „сините“. На българска земя селекцията на Хулио Веласкес имаше своите възможности, чрез които можеше да изкопчи по-добър резултат. Все пак тимът показа солидно лице, макар и липсата на отбелязан гол.

Припомняме, че родният първенец се е прицелил в завръщане на голямата сцена в турнира на богатите за първи път от сезон 2006/2007, когато дебютира в груповата фаза, където срещна съперници като Барселона, Челси и Вердер Бремен. Както знаем, българският представител вече има осигурено място в основната фаза на Лига Европа и мачове до началото на следващата календарна година.

„Сините“ продължават да са на гребена на вълната и да не знаят какво е загуба от началото на сезона във всички турнири. Тимът от „Герена“ има 12 изиграни мача, като в 9 от тях излезе на печелившата страна, а в останалите 3 се пребори за равенство.

Макар че записа първи минути срещу Спартак Варна преди дни, Марко Груич ще трябва да почака още за своя европейски дебют, тъй като нямаше как да бъде картотекиран за тази фаза от пресявките в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Извън сметките продължават да са основни фигури като Акрам Бурас, Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем, които са дълготрайно контузени.

От своя страна АЕК, който има предимство от гледна точка на класа, селекция и възможности, също мечтае да намери място в основната фаза на ШЛ. Мартин Георгиев и неговите съотборници загатнаха за своите възможности в София, а сега пред собствена публика ще се опитат да затвърдят тези впечатления и да продължат напред.

Очаква се Марко Николич да предприеме промени в стартовия състав на гърците. Според информацията, разпространена от медиите в южната ни съседка, старши треньорът ще заложи на Барбанаш Варга в нападение, където да си партнира с Лука Йович, а Зини да остане резерва.

На вратата на гръцките шампиони ще застане Томас Стракоша. Защитното каре пред него се очаква да бъде от Лазарос Рота, Харолд Мукуди, Филипе Релвас и Ставро Пило. В средата на терена фаворити за титулярни позиции са Ловро Майер, Каан Кайринен, Ръзван Марин и Абубакари Койта.

Главен рефер на мача между АЕК и Левски ще бъде Клеман Тюрпен. Французинът е сред най-авторитетните съдии в европейския и световния футбол, а в кариерата си е реферирал и на двата отбора.

Групата на Левски за гостуването в Атина:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сантейес, Майкон

Полузащитници: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #ПФК ЛЕВСКИ

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