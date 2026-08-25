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Хулио Веласкес: Ако излезем със страх, 100% ще загубим от АЕК

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Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
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Треньорът на Левски призова футболистите си да покажат своята идентичност в решаващия реванш в Атина: "За да спечелим, трябва да покажем себе си“

Хулио Веласкес: Ако излезем със страх, 100% ще загубим от АЕК
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес отправи ясно послание към футболистите си преди решаващия реванш срещу АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че „сините“ не могат да си позволят да излязат със страх срещу силния си съперник и трябва да останат верни на своя стил.

След 0:0 в първата среща в София всичко ще бъде решено в гръцката столица. Реваншът е в сряда от 22:00 часа, а Веласкес е наясно, че неговият тим го очаква изключително тежка вечер.

"На всички ни е ясно срещу какъв отбор се изправяме и какви индивидуалности имат. Ние обаче ще излезем, за да наложим нашия стил и да продължим напред. Необходимо е да подходим реалистично. На този стадион се играе трудно, противникът е много силен и трябва да се представим изключително добре“, заяви наставникът на Левски.

Според него домакинското предимство и атмосферата на стадиона не трябва да се превръщат в допълнително напрежение за неговите футболисти. Напротив – Веласкес иска те да приемат подобни двубои като възможност да покажат качествата си на голямата сцена.

"Трябва да имаме капацитет да се състезаваме в подобен род мачове. Не става въпрос само да излезем и да играем, а и да се забавляваме пред такава публика и на такъв стадион. Броят ѝ е за журналистите и феновете. Лично за мен това е без значение след първия съдийски сигнал“, обясни испанецът.

При равенството от първата среща възможността сблъсъкът да стигне до продължения и дузпи остава напълно реална. Веласкес обаче не смята, че изпълненията от бялата точка на тренировка могат да пресъздадат напрежението в официален мач.

"Дали след края на тренировката ще бием по някоя дузпа, това няма да бъде определящо в мача. Оставям го на играчите. Ако искат да го тренират, да тренират. Ако не – не. В официален мач обстановката е различна“, коментира треньорът.

Щабът на Левски е анализирал внимателно първата среща с АЕК, както и последния шампионатен двубой на гърците срещу Ираклис. Веласкес обаче предупреди, че прекаленото съсредоточаване върху анализите също може да бъде опасно, тъй като обстоятелствата в отделните срещи са различни.

Испанецът очаква АЕК да започне агресивно и още от първите минути да опита да притисне Левски дълбоко в собствената му половина. Именно реакцията на „сините“ в началото може да се окаже от ключово значение.

"АЕК ще опита от първата минута да се пренесе в нашата половина. Имат много добър отбор и добри изпълнители. Ако излезем със страх, 100% ще загубим мача. За да спечелим, трябва да покажем себе си“, категоричен беше Хулио Веласкес.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

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