Канада отвръща на удара: Какви са контрамитата на Отава?

Канада отвръща на Съединените щати с мита от 15 до 50% върху редица американски продукти. Канадското правителство обяви ответния си удар в търговския спор с Вашингтон на специална пресконференция. Междувременно тонът между двете държави се изостри чувствително.

Канада е изправена пред безпрецедентно предизвикателство, заяви, но ние ще подкрепим нашите работници и индустрия, каквото и да ни струва това, каза финансовият министър.

Франсоа-Филип Шампан, министър на финансите на Канада: "Канада ще отговори на американските мита долар за долар, ставка за ставка. От 8-и септември Канада ще наложи контрамита от 15, 25 и 50 процента на 27,6 милиарда внос от Съединените щати".

Близо 6 милиарда канадски долара ще бъдат деблокирани за най-засегнатите сектори.

Вчера американският президент Доналд Тръмп заплаши да повиши американските мита върху всички автомобили и стомана от Канада до 50 на сто от 1 януари, което ескалира търговската война. Канада продава около 70% от стоките си на Съединените щати. Отава е основният клиент на 26 щата. Канадският премиер Марк Карни настоя, че страната му няма да приеме търговска сделка „на каквато и да е цена“ или „в рамките на каквито и да е срокове“.

Премиерът на канадската провинция Онтарио, водещ център на автомобилостроенето, отиде много по-далеч и нарече Доналд Тръмп "диктатор" и "неудачник". Дъг Форд каза на Тръмп „да се разкара“ и отново прекрачи добрия тон.