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Нова структура за изкуствен интелект в САЩ ще гарантира лидерството на Вашингтон

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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нова структура изкуствен интелект сащ гарантира лидерството вашингтон
Снимка: БТА
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Американският президент обяви създаването на нова правителствена структура, която ще координира дейностите, свързани с изкуствения интелект.

Това обяви президентът Доналд Тръмп с пост в социалната си мрежа. За новото звено ще отговаря началникът на Националното разузнаване на Съединените щати Джей Клейтън. А основната задача, ще бъде да гарантира, че американците ще продължат да бъдат водеща сила в развитието на тази технология, и че обществото ще бъде запознато с прилаганите в сектора политики.

Медии напомнят, че в края на септември Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която промени името на изкуствения интелект на Суперинтелект.

Обявяването на новата структура се случва и след срещата на американския президент с изпълнителните директори на компании-разработчици на изкуствен интелект, които подписаха доброволно споразумение за по-голям вътрешен контрол на създаваните модели.

#нова структура #Доналд Тръмп #САЩ #изкуствен интелект

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