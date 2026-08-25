Стихията в Струмяни: Евакуирани хора и десетки наводнени къщи

Бедствено положение обявиха и в община Струмяни, след като бурята предизвика две приливни вълни. Наводнени са къщи и улици. Стигна се до евакуация на хора.

Повече от 18 часа ситуацията в община Струмяни остава тежка. Седем души са евакуирани от домовете им. Няколко населени места са без ток и вода, след като ураганният дъжд и свлачищата са скъсали главния водопровод. ЖП линията е прекъсната, компрометирани са мостове и пътища.

Цял ден стотици пожарникари, горски и доброволци изриват тонове кал от Струмяни. Включиха се и военни.

Около 23 часа снощи в Струмяни започва силна буря. Малко след това реките Шашка и Злинска излизат от коритата си. Две приливни вълни помитат всичко по пътя си в ниската част на селото.

"4 метра вълна. Страшна работа. Това е страшилище. Дървета, виждаш какви дървета. По 7-8 метра цели дървета отгоре от Балкана ги е докарала тук." "Кал, тиня, като по филмите, това, дето сме го гледали." "Трагедия, бедствие по-скоро, страшно е!"

Соня Илиева и семейството ѝ се оказали в капан в дома си.

Соня Илиева: "Взе да идва черна вода и вече тук нищо не се виждаше и затворихме прозорците и вратите. Ако не бяхме ги затворили, щяхме да загинем и благодарение на пожарната ни извадиха през прозореца със стълба и те ни спасиха."

Бурята разрушила пътища, отнесла моста към село Плоски и наводнила ЖП линията.

Емил Илиев, кмет на Струмяни: "От момента на подаване на сигнала сме мобилизирали тежка техника за отваряне на пътищата след оттичане на приливната вълна, за отваряне на достъпа до Общинския център. Слава богу, след цялата тази преливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени, с изключение на две кучета, 7 автомобила, които бяха отнесени във водната стихия, и много скална маса и тиня."

Стотици пожарникари, горски и доброволци разчистват пораженията от бурята.

Комисар Александър Джартов, ГДПБЗН: "Има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват… Към настоящия момент е проблем това, че няма водоснабдяване и електроснабдяване, както и това, че ЖП линията е прекъсната."

Все още не е ясно кога ще бъде възстановено движението на влакове.

Пламен Добев, НКЖИ: "Със срокове към момента не мога да се ангажирам. Има големи поражения върху самия железен път, отнесена баластова призма."

Разчистването ще продължи и в следващите дни.