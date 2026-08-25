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Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за държавния служител

Милена Кирова от Милена Кирова
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Ден по-рано Парламентът започна работа с извънредно заседание. Причината е законът за държавния служител, който е обвързан с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

През новата сесия на Народното събрание депутатите се заеха със законодателни промени в борбата срещу корупцията. Така за първи път в българското законодателство се въвежда тест за почтеност за длъжности с висок корупционен риск. А част от тези длъжности са свързани с обществени поръчки, концесии, управление на пари от бюджета или евросредства.

ГРАФИКА

Длъжности с висок корупционен риск вече ще се заемат след успешно издържан тест за почтеност.

Олга Борисова, депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Предложеният механизъм за определяне на длъжности с висок корупционен риск и последващото полагане на тест за почтеност не е субективен филтър, а превантивен инструмент за интегритет."

ГЕРБ-СДС поставиха акцент върху изключенията в закона.

Рая Назарян, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Преназначени служители, служители по заместване, служителите, които заемат вече длъжности с корупционен риск към дата на влизане на закона, както и всички служители, които участват в процедури за заемане на длъжности с висок корупционен риск преди и след влизане в сила на закона, са освободени от полагането на тест за почтеност."

"Демократична България" подкрепят теста за почтеност, но имат критики.

Надежда Йорданова, депутат от ПГ на "Демократична България": "За субективност и злоупотреба именно с този тест за почтеност за отстрелване на неудобните кандидати за определени позиции."

ПП смятат, че се дава възможност за субективизъм и концентрация на власт в Министерския съвет.

Велислав Величков, депутат от ПГ на Продължаваме промяната: "Никой в тази зала не знае какво ще представлява този тест за почтеност. Вие държахте ли тест? Не, не, ние бяхме преди първи декември назначени. Честито! Е, може ли така да работи законът?"

Управляващите отговориха на критиките: тестът за почтеност е само червена лампа.

Милен Трифонов, депутат от ПГ на "Прогресивна България": "По отношение на това, че не предвиждаме всички, които към момента заемат тези длъжности, да издържат този тест за почтеност: ами колеги, ако искахме един реваншизъм към държавната администрация, можехме именно това да направим."

ДПС и "Възраждане" не участваха в дебата. В крайна сметка законът, свързан с ПВУ, беше приет.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Това е и седмият и последен законопроект, който бе приет от 52 НС в рамките на три месеца."

Иначе традицията по откриването на новата сесия на Парламента беше спазена и преди да започнат работа, депутатите изслушаха химна на България и този на Европейския съюз.

#Закон за държавния служител #ПГ #Михаела Доцова #извънредно заседание на НС #ПП # ГЕРБ

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