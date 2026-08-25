БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
съдът пусна домашен арест тиктокъра стоян колев
Слушай новината

Електронната гривна на избягалия от домашен арест Стоян Колев не е била оборудвана с необходимото устройство за проследяване. Това съобщи в Бургас вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Много интересно за мен е защо в гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване, но ще изясним и този въпрос“, заяви Демерджиев.

По думите му служители на Областната дирекция на МВР в Бургас работят активно по установяването на местонахождението на Колев. Министърът отказа да съобщи подробности, докато операцията продължава.

А докато полицията го издирва, днес Колев публикува видео в социалните мрежи, в което твърди, че вече се намира извън България. В записа той отправя и обидни квалификации към полицията и прокуратурата.

Тиктокърът избяга вчера от жилището си в Бургас, където изтърпяваше мярка „домашен арест“. Около 14.30 часа електронната му гривна подала сигнал за нередност. Изпратеният на адреса патрул първоначално го открил там. Около 15 минути по-късно бил получен втори сигнал, а при повторната проверка полицаите установили, че Колев е избягал през прозорец на междуетажната площадка.

Стоян Колев беше поставен под "домашен арест", след като през юни беше задържан на автомагистрала "Тракия". Срещу него бяха повдигнати обвинения за хулиганство и управление на автомобил след употреба на кокаин. Първоначално съдът го остави в ареста, но впоследствие мярката му беше променена на "домашен арест".

#гривна #Стоян Колев #тиктокър #арест

Последвайте ни

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Нидерландия заяви, че ще бойкотира "Евровизия 2027"
2
Нидерландия заяви, че ще бойкотира "Евровизия 2027"
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София
3
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS...
Силна лятна буря и градушка в София
4
Силна лятна буря и градушка в София
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
5
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е било поставено върху джип
6
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Регионални

Поредна авария на водопровод оставя осем села в Нова Загора без вода тази вечер
Поредна авария на водопровод оставя осем села в Нова Загора без вода тази вечер
Водно бедствие в Сатовча: Разрушена инфраструктура, наводнени къщи и земеделски земи Водно бедствие в Сатовча: Разрушена инфраструктура, наводнени къщи и земеделски земи
Чете се за: 02:32 мин.
След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на 58-годишния мъж продължава След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на 58-годишния мъж продължава
Чете се за: 03:07 мин.
Васил Терзиев: За по-малко от час и половина отстранихме спешните последствия от бурята Васил Терзиев: За по-малко от час и половина отстранихме спешните последствия от бурята
Чете се за: 01:07 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“ Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“
Чете се за: 02:30 мин.
Нивото на река Дунав отново спадна край Русе Нивото на река Дунав отново спадна край Русе
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“ Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“ Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на 58-годишния мъж продължава След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на 58-годишния мъж продължава
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителното устройство в „Драгалевци“ е...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Американските самолети си заминаха, както бяха...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пороят наложи евакуация на хора в община Струмяни, положението...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Водно бедствие в Сатовча: Разрушена инфраструктура, наводнени къщи...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ