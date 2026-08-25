Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване

Електронната гривна на избягалия от домашен арест Стоян Колев не е била оборудвана с необходимото устройство за проследяване. Това съобщи в Бургас вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Много интересно за мен е защо в гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване, но ще изясним и този въпрос“, заяви Демерджиев.

По думите му служители на Областната дирекция на МВР в Бургас работят активно по установяването на местонахождението на Колев. Министърът отказа да съобщи подробности, докато операцията продължава.

А докато полицията го издирва, днес Колев публикува видео в социалните мрежи, в което твърди, че вече се намира извън България. В записа той отправя и обидни квалификации към полицията и прокуратурата.

Тиктокърът избяга вчера от жилището си в Бургас, където изтърпяваше мярка „домашен арест“. Около 14.30 часа електронната му гривна подала сигнал за нередност. Изпратеният на адреса патрул първоначално го открил там. Около 15 минути по-късно бил получен втори сигнал, а при повторната проверка полицаите установили, че Колев е избягал през прозорец на междуетажната площадка.

Стоян Колев беше поставен под "домашен арест", след като през юни беше задържан на автомагистрала "Тракия". Срещу него бяха повдигнати обвинения за хулиганство и управление на автомобил след употреба на кокаин. Първоначално съдът го остави в ареста, но впоследствие мярката му беше променена на "домашен арест".