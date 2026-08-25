Димитър Стоянов: Американските самолети си заминаха, както бяха планирани и за което имахме предварителна информация

Депутатите се събират извънредно днес, за да приемат промени в Закона за държавния служител, който пряко засяга възможността на страната да получи пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Преди заседанието, част от народните представители се включиха и в комисии.

С промените в Закона се въвежда понятието служител, подложен на висок корупционен риск. Това са всички главни секретари на Министерствата, постоянния секретар по отбраната, секретарите на общините, шефовете на комисии и членовете, които са свързани с обществените поръчки, шефовете на комисии, членовете, които издават лицензии и концесии. И всички тези държавни служители ще преминават през специални тестове, за да докажат своят интегритет и начинът, по който изпълняват своята длъжост, за да се спре изтичането на публични средства.

А в комисията по отбрана се разглеждаха две ратификации - за доставката на 7 минни ловци от Нидерландия и от Белгия и за въоръжението на бойните машини на пехотата "Страйкър".

Преди комисията, военният министър коментира и напускането на самолетите цистерни от летище "Безмер". Той нарече информацията за евентуални ирански заплахи хибридна.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. По отношение на самолетите, самолетите си заминаха така, както са планирани и за което ние имахме предварителна информация. Просто тази информация нямаше как да бъде споделяна с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операцията се спазва."

Не закъсня и реакция от страна на опозиционните партии. От ГЕРБ, ДБ и ПП призваха военният министър, ако има наистина информация, че опозиционни партии или политици участват в тези хибридни атаки, веднага да я оповести.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков