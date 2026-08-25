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Пороят наложи евакуация на хора в община Струмяни, положението остава изключително тежко

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Обявено е и частично бедствено положение

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В Струмяни се стигна до евакуация на хора заради приливна вълна. Десетки къщи са наводнени. Има населени места без ток и питейна вода. Беше обявено и частично бедствено положение.

Влаковете в региона също не се движат, тъй като върху жп линията почти на цялата територия на община има тонове кал и тиня, които трябва да бъдат разчистени.

Продължава и работата по почистване и отводняване на улици и домове продължава през цялата нощ и цялата сутрин. Причина за бедствието са две приливни вълни. През нощта наводнени са десетки къщи, като броят им все още се уточнява. Евакуирани през нощта са седем души, които описват изминалата нощ като истински кошмар.

Соня Илиева заедно със семейството си е била сред евакуираните. По думите й, че ако пожарникарите не се са намесили, тя е могла да загине в дома си заедно със семейството. Стига се дотам, че терасата, която е на втория етаж на сградата, сега изглежда все е едно е на първия заради четири метра тиня, които трябва да бъдат разчистени.

Соня Илиева: "Взе да идва черна вода. Черна вода и вече тук нищо не се виждаше. И затворихме позорците и вратите, ако не бяхме ги затворили, щяхме да загинем. Благодарение на пожарната ни извадиха през прозореца, със стълба. Те ни спасиха.

Методи Филатов: В един момент, като приливна вълна кал, наскачаха моите приятели като пилци, кой къде да се скрие, аз да не влезе нещо в заведението тази вода, се затворих вътре и така повече от един час кошмара продължаваше. Водата беше на нивото на тази стеничка някъде.

гл. ком Александър Джартов, директор на ГДПБЗН: "Към настоящия момент е проблем това, че няма водоснабдяване и електроснабдяване, както и това, че жп линията е прекъсната. Към настоящия момент имаме доста екипи, както от пожарната, доброволци, очакваме военни, горски, така че всички институции работят на място. Снощи късно вечерта, преди полунощ бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали."

Вижте още в прякото включване на Антония Сукалинска

#липса на ток и вода #прекъсната жп линия #състояние #Струмяни #евакуация

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