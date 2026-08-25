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Даниел Боримиров: Максималист съм и винаги искам да побеждавам

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Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
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Изпълнителният директор на Левски вярва, че „сините“ ще успеят да се класират в Шампионската лига.

Даниел Боримиров
Снимка: Startphoto.bg
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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров изрази оптимизъм преди реванша с АЕК от плейофите на Шампионската лига. Тази сутрин „сините“ заминаха за Атина, където ще премерят сили с гръцкия шампион в сряда от 22:00 часа. Първата среща в София завърши без голове – 0:0.

„Мисля, че ще направим много добър резултат утре в Атина, който ще ни позволи да се класираме за групите на Шампионската лига и да зарадваме милионите си фенове. Мисля, че кондиционно ние сме в малко по-добра ситуация от АЕК заради изиграните мачове до момента. Те ще имат леко предимство заради феновете си на стадиона“, каза Боримиров пред репортери.

Преди 20 години Даниел Боримиров бе част от отбора на Левски, който стана първият български отбор, влязъл в групите на Шампионската лига.

„Преди 20 години беше по-лесно, защото тогава бях футболист на терена и можеше да взимам някои решения в някои ситуации, които да влияят на мача. Сега сме отстрани и можем само да стискаме палци всичко да мине добре. И като футболист, и като ръководител съм максималист и искам винаги да побеждавам. Дано да успеем да предадем част от характера ни със Сираков на хората, които сега са в отбора“, добави бившият полузащитник.

„Няма нужда да говорим с (Хулио) Веласкес преди такъв мач. Той вече има толкова голям опит и отлично познава отбора, като знае какво иска от него“, завърши Боримиров.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК Левски София #Даниел Боримиров

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