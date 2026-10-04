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Мартин Камбуров в предаването "Зала на славата"

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Чете се за: 06:10 мин.
Спорт
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Вижте разказа на голмайстор номер едно в историята на българския клубен футбол.

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Мартин Камбуров е сред най-разпознаваемите голмайстори в историята на българския футбол. Нападателят остави сериозна следа с екипите на Локомотив Пловдив и Берое, а дългата му кариера премина и през ЦСКА, както и през периоди зад граница.

Камбуров попада в обектива на предаването "Зала на славата“.

В най-новото издание на поредицата за легендите на българския спорт той се връща към най-паметните моменти от своята кариера, шампионските години с Локомотив Пловдив, престоя си в Китай и ЦСКА, головия рекорд, периода в Берое и мачовете с националния отбор.

Бившият нападател си спомни с особена емоция за шампионския сезон с Локомотив Пловдив и за двубоя, който според него е имал ключово значение по пътя към титлата.

"За мен този мач беше като Рубикон. Спечелихме, а мисля, че Левски загуби важни точки. Тогава на 90 процента повярвах, че титлата ще бъде наша“, разказа той.

Камбуров разказа и за годините си в чужбина, включително за престоя в Китай. Според него един от факторите, които са ограничили възможността му да достигне до водещите европейски първенства, е сравнително късното му заминаване зад граница:

"Винаги съм казвал, че ако един футболист иска да бъде в Топ 5, както Стилиян, Мартин и Бербатов, трябва да излезе рано. Те бяха може би по-талантливи от мен, забелязаха ги много по-рано и на 20-21 години заминаха в чужбина. При мен беше много късно. Не съжалявам за нищо, но, разбира се, трябва да излезеш много рано, за да стигнеш до топ отборите.“

Нападателят се върна и към краткия си период в ЦСКА. Камбуров призна, че след завръщането си от Китай не е открил средата, която е очаквал, и това е повлияло на решението му отново да облече екипа на Локомотив Пловдив.

Той отдели специално внимание на отношенията си със Стойчо Младенов, за когото запази изключително топли думи:

"Стойчо Младенов е голям футболист, голям треньор и голям човек. Винаги ще го уважавам.“

Завръщането в Локомотив Камбуров определя като важен момент в кариерата си. По думите му тогава клубът е преминавал през труден период и се е борил за оставането си в елита:

"Мисля, че хората оцениха жеста, който направих, за да се върна. Не съжалявам за нищо.“

Особено място в кариерата на Камбуров заема и Берое. Именно в Стара Загора той достигна до един от най-значимите индивидуални върхове в своя футболен път и подобри дългогодишния рекорд на Петър Жеков за голове в българския елит.

"Когато приключих и подобрих рекорда, казах, че след Локомотив Берое ще бъде моят втори дом. Никога не съм очаквал, че ще стигна до рекорда, особено когато напуснах Локомотив на 36-37 години. Да продължа още три-четири години на това ниво и да вкарам толкова голове – това беше уникален период за мен в Стара Загора“, спомни си Камбуров.

Камбуров подчерта, че признанието от други големи имена в българския футбол е направило постижението още по-ценно за него. Той посочи Петър Жеков като един от хората, които са го мотивирали по пътя към рекорда, и заяви, че би се радвал един ден друг нападател да преследва неговото постижение.

"Ще бъда първият човек, който ще го поздрави, защото ще знам какво е постигнал и колко усилия е положил“, увери той.

Бившият национал говори и за бенефиса си в Пловдив, който определи като „черешката на тортата“ след дългогодишната си кариера. Присъствието на редица големи имена от българския футбол на стадиона е било сред най-силните признания за постигнатото от него.

"Да видиш толкова колеги и звезди на българския футбол да участват в твоя мач е огромно удовлетворение за човек, който през годините си е вършил работата“, коментира Камбуров.

Камбуров се върна и към периода си в националния отбор, когато България разполагаше с футболисти като Димитър Бербатов, Стилиян Петров и Мартин Петров. Според него наред с индивидуалната класа от особено значение е било отношението към националната фланелка.

Той даде за пример победа с 3:1 над Турция, като подчерта, че дори срещу силен съперник българският тим е успявал да компенсира с характер и борба.

"Не искаме да ги критикуваме. Трябва да им помагаме. Журналистите трябва да бъдат по-позитивни, доколкото могат. Но те трябва да се борят. Трябва да се борят на терена", заяви той.

За Камбуров именно характерът, отдадеността и отношението към националния отбор остават сред основните качества, без които трудно могат да дойдат по-добри резултати за българския футбол.

Вижте целия епизод от поредицата "Зала на славата“ с Мартин Камбуров във видеото.

#"Зала на славата" #Мартин Камбуров

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