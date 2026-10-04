Смяна на властта в българския тенис на маса - Стефан Китов предава щафетата на Людмил Георгиев

28 години. Толкова време Стефан Китов оглавяваше Българската федерация по тенис на маса. Епоха, която приключи на 29 септември. Самият Китов не се кандидатира отново, като бе избран за почетен председател. Така клубовете избраха нов ръководител с пълно мнозинство. Людмил Георгиев пое федерацията с мандат до 2030 година и заявка да продължи развитието на българския тенис на маса.

"Липсва ми ангажиментът, който имах от тези 28 години. Иначе съм спокоен, защото проследих старанието на г-н Георгиев, по време на предизборната му дейност. Сигурен съм, че това е едно сериозно намерение, което ще продължи успехите на българския тенис на маса", категоричен бе Китов в интервю за предаването "Арена спорт".

"Сменянето на властта в Българската федерация по тенис на маса беше абсолютно безкръвна. На фона на всички разпри в спортните федерации, ние направихме такъв лек преход в смяна на ръководството, че може този модел да се използва и от други федерации", поясни Георгиев.

Стефан Китов поема федерацията през 2007 година в изключително трудни времена. По това време България е в тежка политическа и икономическа криза, а финансовата нестабилност принуждава най-добрите ни състезатели да търсят развитие на своя талант в чужбина.

"Ние почнахме от нулата, нашия Управителен съвет и постепенно, с търпение, натрупвахме съвместно с треньорите и всички 115 клубове в България. Да изградим и клубната дейност изискаше много голямо търпение. Заварихме една занемарена база. Първата ни работа беше да подсигурим зала за тенис на маса, която да отговаря на много високото ниво на изискане, за да може нашите национални състезатели да се готвят в тази зала. Това даде много голям тласък. Благодарение на Министерството на спорта и на нашите усилия тази зала в момента още действа и възпроизвежда качество на състезатели", разказа досегашният управител на централата.

През годините българският тенис на маса преминава през различни периоди на развитие. Организира международни турнири, а клубовете вече са над 100 в цялата страна. Голяма част от целите са изпълнени. Повече деца в залите, по-добра база, финансиране и по-силни национални отбори.

"Сред най-големите успехи е класирането на Олимпийски игри за жени, на последните Олимпийски игри, европейската титла на Мария Йовкова на двойки, това също е голямо постижение за нас. С много тренировки, с много усилия започнаха нашите състезатели да дават много добри резултати в Европа. Иван Величков е изграден изцяло от работата на националния треньор Деян Георгиев. Това е най-новото качествено попълнение на българския национален отбор, който години наред ще дава добри резултати в европейските първенства и Световните клубни купи", уверен е Китов.

Новото ръководство постави акцент върху развитието на клубовете, работата с младите състезатели и да осигури добри условия за националните отбори. Дали промяната ще донесе и по-силни резултати, предстои да покаже следващият олимпийски цикъл.

"Една от моите основни задачи ще бъде да гоним точно това, защото в лицето на Йоан Величков имаме прекрасни шансове с няколко участия, особено на европейско ниво, да получи квота за олимпийско участие, което само по себе си ще бъде много сериозно постижение, не само за него, а и за българската федерация. Успешно управление значи високи спортни резултати", смята новият ръководител на федерацията.

Една епоха приключи, друга започва. А следващите години ще покажат дали промяната в управлението ще даде нов импулс на българския тенис на маса.

"Разбира се, че ще се опитам да помогна с каквото мога, в зависимост от това, какви нужди ще има новото управително тяло на федерацията. Надявам се, нещо в организационен смисъл на дейността на федерацията или с някакви спонсори да помогна. В това отношение смятам, че мога да бъда полезен и с чисто сърце ще се отдам да помагам на каквото се налага, каквото може за нашия спорт", завърши Китов.

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