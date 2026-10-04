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Sofia 1K Run събра стотици любители на бягането

bnt avatar logo от Константин Джаркин
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Лека атлетика
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Събитието подгрява Маратона в София, който ще се проведе следващия уикенд.

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За първи път в София състезание с пробег 1 километър подгрява маратона на столицата. На старта застанаха деца, възрастни и хора с увреждания със специални образователни потребности.

Вдъхновението зад Sofia 1K Run са подобни градски състезания в Лондон и Ню Йорк, които подгряват мегаполисите за техните маратони. В центъра на столицата застанаха стотици любители на бягането от всички възрасти, които преминаха през километровото трасе от улица „Генерал Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“ до Орлов мост.

Повече можете да видите във видеото!

#Sofia 1K Run

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