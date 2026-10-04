Sofia 1K Run събра стотици любители на бягането

За първи път в София състезание с пробег 1 километър подгрява маратона на столицата. На старта застанаха деца, възрастни и хора с увреждания със специални образователни потребности.

Вдъхновението зад Sofia 1K Run са подобни градски състезания в Лондон и Ню Йорк, които подгряват мегаполисите за техните маратони. В центъра на столицата застанаха стотици любители на бягането от всички възрасти, които преминаха през километровото трасе от улица „Генерал Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“ до Орлов мост.

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