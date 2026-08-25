Антон Кутев: Българите очакват съдебна система и съдебна реформа, които да водят до резултати

Реформата в съдебната система не става бързо, каза в "Денят започва" депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев. По думите му първите 100 дни на управлението са показали, че формацията дава стабилността, от която хората имат нужда

Антон Кутев, "Прогресивна България": "За мен ние даваме тази устойчивост, или поне така се стремим, според мен, да дадем устойчивост, от която България има нужда. Аз мисля, че се нагледахме, особено през последните десетина години, на резки промени, на резки движения от едно към друго, от една крайност в друга и съм твърдо убеден, че България не иска това в момента. Те това показаха българите с гласуването за "Прогресивна България". Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията, премерен, премислен, не краен."

Най-главните неща с които сме се хванали, съдебната реформа, промяната в икономическите взаимоотношения в страната, те не стават бързо, допълни Кутев.

"Целта е да въведем ред. Не става дума за Борисов, Певски или който да бил от друга. Става дума за това, че българите очакват съдебна система и съдебна реформа, които да водят до резултати. Резултати за всички. И за жертвите по пътищата, и за домашните насилници и така нататък. Всичкото това е една дълбока, дълбок ремонт на системата, който изисква време и който трябва да се направи внимателно. Ние сме си поставили за цел да го направим както трябва и да доведем до реални резултати."

Според Антон Кутев е напълно възможно до Нова година да бъде избран нов ВСС, като важни са също и изборът на Инспектората, както и на тримата големи в съдебната система

"Тоест това са неща, които според мен до Нова година могат да станат. Без тях не може да продължим нататък, защото прокуратурата поне за мен, ще ме извинят колегите от прокуратурата, че го казвам, но за мен тя е спирачка в момента. И ние имаме огромен проблем с прокуратурата."

Новият Висшия съдебен съвет би трябвало да вземе веднага с избора на главен прокурор, каза още Кутев.

Причините промените в Закона за държавния служител, които се очаква да бъдат приети днес от депутатите, да влезнат в сила три месеца след приемането им е за да може да бъде подготвени тестовете за почтеност. Няма да бъдат правени и нови назначения в администрацията в този период, допълни Кутев.

"Ние приемаме закона, за да решим един проблем. Първо е европейско изискване и второ то е необходимо, това е проблем с тестовете за почтеност. Просто ни трябват три месеца да бъдат изработени, а за да можем да влезем в европейските срокове, трябва да го приемем сега и си предвиждаме три месеца, в които да бъдат изработени тестовете."

По думите на Кутев, очакванията са новият бюджет да влезе в парламента най-късно до края на октомври, но най-важен не е срокът, а какво е заложено в него:

"Но на мен ми се иска това да е показателен бюджет и за това ще работим. Тоест този бюджет вече трябва да покаже истинските политики на "Прогресивна България". Ясно показахме, че досегашният беше компромисен бюджет. Бюджет, в който ние имахме много малко влияние, защото той беше вече изтекъл, даденост. Това бяха неща, които бяха предначертани. Истинските политики ще се получат сега и ние имаме амбицията наистина това да бъде показателен бюджет, който да показва политически възможности."

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